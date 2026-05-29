Visszafizetett 150 millió forintot a hatalmas tartozásából a Kétfarkú Kutyapárt

Visszafizette a 686 millió forintos kampánytámogatás első részletét a Kétfarkú Kutya Párt – derül a párt közösségi oldaláról. Azt írták:

ma átlépte a gyűjtés a 150 millió forintot. Ezt egyrészt nem tudjuk elégszer megköszönni, másrészt pedig ki is használtuk az alkalmat arra, hogy kiegészítsük az összeget és megtegyük az első befizetést a MÁK-nak a mai napon.

Bízunk benne, hogy ezt a befizetést hamarosan követheti egy újabb és egy újabb. Ahogyan korábban is mondtuk, a folyamatos működés biztosítása mellett elkezdtük eladni minden olyan ingóságunkat (ingatlanunk nem lévén), amelyre van vevő és a jövőben tudunk nélküle élni.