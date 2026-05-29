magyar kétfarkú kutya párttartozásmák
Belföld

Visszafizetett 150 millió forintot a hatalmas tartozásából a Kétfarkú Kutyapárt

24.hu
2026. 05. 29. 21:30

Visszafizette a 686 millió forintos kampánytámogatás első részletét a Kétfarkú Kutya Párt – derül a párt közösségi oldaláról. Azt írták:

ma átlépte a gyűjtés a 150 millió forintot. Ezt egyrészt nem tudjuk elégszer megköszönni, másrészt pedig ki is használtuk az alkalmat arra, hogy kiegészítsük az összeget és megtegyük az első befizetést a MÁK-nak a mai napon.

Bízunk benne, hogy ezt a befizetést hamarosan követheti egy újabb és egy újabb. Ahogyan korábban is mondtuk, a folyamatos működés biztosítása mellett elkezdtük eladni minden olyan ingóságunkat (ingatlanunk nem lévén), amelyre van vevő és a jövőben tudunk nélküle élni.

A Magyar Államkincstár arra szólította fel a pártot, hogy fizessék vissza az állami támogatást, miután nem érték el listán az egyszázalékos eredményt.

Kapcsolódó
Kovács Gergely: Így utólag, persze, nem kellett volna elindulnunk a választáson
A Kutya Párt társelnöke fejében meg sem fordult, hogy nem érik el az egy százalékot. Ezért nem léptek vissza, és szerinte ez hiba volt. 
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péterhez fordult közös nyilatkozattal tíz megyei jogú város nem fideszes polgármestere
Magyar Péter: 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk meg ma
Kiszállt a füstölő kocsijából egy harmincas nő a 21-esen, jött egy teherautó és elgázolta
Orbán feltette a régi lemezt: a Románia elleni orosz támadás után háborúpárti Európáról posztolt
Ursula von der Leyen és Magyar Péter Brüsszelben
Kerner Zsolt: Brutális sprint lesz az uniós pénzek lehívása
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik