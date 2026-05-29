Rabszállító autó balesetezett Kiskunhalason

Balesetet szenvedett egy rabszállító autó és kísérőautója Kiskunhalason pénteken délután – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel.

Az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléssel és anyagi kárral járó szolgálati baleset történt Kiskunhalason péntek délután.

A Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor haladása során hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérőautó hátulról nekiütközött.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés-végrehajtási személyzet közül ketten, illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült, sérülésük csekély foka miatt a helyszínen ellátást nem igényeltek.

A kísérőautóban utazó egyik kollégát azonban kórházba szállították a mentőszolgálat kiérkező munkatársai további vizsgálatok elvégzése céljából.

Az ilyenkor életbe lépő szakmai protokoll alapján a felügyelők a segítségnyújtás mellett biztosították a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig, majd a fogvatartottakat az intézetbe visszaszállították.