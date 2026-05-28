Mindenki összerezzent a petárdától, botrányba fulladt a szerb kézilabda-bajnokság döntője

Az első összecsapáson a címvédő Partizan 33-27-re győzött, szerda este pedig az újvidéki arénában csaptak össze a felek. Az első incidens már a második percben megtörtént, amikor a Partizan-szurkolók egy petárdát dobtak a pályára. Akkor még folytatódott a játék, azonban a 15. percben a helyzet eszkalálódott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RK Vojvodina Novi Sad (@rkvojvodina_novisad) által megosztott bejegyzés

A Vojvodina 6-5-ös vezetésnél támadhatott arra a kapura, amely mögött a belgrádi drukkerek szurkoltak, amikor egy petárda robbant a kapu bal oldalánál.

A játékvezetők beszüntették a mérkőzést, és ugyan a nézők egy része félelmében elmenekült a csarnokból, a biztonsági erők sikertelenül próbálták megtisztítani a vendégszektort.

Körülbelül egy óra kényszerszünet után a technikai delegátus úgy döntött, hogy a mérkőzést folytatni kell,

noha a Vojvodina azt írta a közösségi oldalán, hogy a petárda megsebesítette egyik játékosát, Fran Miletát, illetve Markovic játékvezetőt is…

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RK Vojvodina Novi Sad (@rkvojvodina_novisad) által megosztott bejegyzés

A Partizan játékosai vissza is tértek a pályára, de a Vojvodina csapata a bizonytalan biztonsági helyzetre való tekintettel megtagadta a játék folytatását.

A végső döntés az lett, hogy a meccset hivatalosan 10-0-val a Partizan kapta, ez egyben újabb bajnoki címet is jelentett a címvédő számára.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az RK Vojvodina fellebbez-e a döntés ellen.