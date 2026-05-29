Váradi József: Ez nem úgy működik, hogy a Wizz Air kerozinja ott dekkol a Hormuzi-szorosban

Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója a lapunknak adott interjúban arról beszélt, azt látják a szakmában, hogy minden légitársaság tart a kerozinhiánytól, és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wizz Air közleményében cáfolta „a találgatásokat, amelyek szerint a nyári időszakban folyamatos járattörlésekre kell számítani”. Kifejtené bővebben?

Több mint szerencsétlen volt ez a nyilatkozat. A HungaroControl nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint, és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincsen benne a szállítási láncban. Nem tudom, miért veszi valaki a jogot arra, hogy így véleményt formáljon. A Wizz Air napi alapon kezeli a kerozin kérdéskörét. 200 repülőtérre repülünk, és az iráni háború kirobbanása óta eltelt három hónapban egyetlen járatunkat sem érintették „kerozingondok”.

Egyáltalán nincs tehát kerozinválság?

Ázsiában van, Európában nincsen. És semmilyen jele nincsen annak, hogy bármilyen probléma kialakuljon. Körülbelül két hónapra előre látunk ezzel kapcsolatban, és nincs semmilyen olyan ügy, ami miatt igazán aggódni kellene. Ha mégis történne fennakadás, arra különböző alternatívákkal készülünk fel: alternatív szállításokkal, alternatív szállítókkal, vagy akár túltankoljuk magunkat. A repülőgépek tudnak repülni, a Wizz Air garantáltan repülni is fog.

Turi Ferenc a diszkont légitársaságokról azt is mondta, hogy nem direkt módon a repülőjegyeket drágítják, hanem az egyéb szolgáltatások áraihoz nyúlnak, így például a feladott poggyász kerül többe. Ez igaz?