Ollózás, kapáslövés, jókedv, vidámság – képeken a PSG és az Arsenal BL-döntő előtti edzése

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 29. 21:31
Szombat délután 18 órakor a német Daniel Siebert játékvezetése mellett megkezdődik az idei Bajnokok Ligája döntője. Az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain finálé előtti utolsó edzését a fotósunk is megtekintette a Puskás Arénában – lássuk, mit mesélnek a képek!

Luis Enrique, a címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője a futball ünnepét várja a Puskás Arénában, és kijelentette, csapatának nagy erőt ad az, hogy sorozatban másodszor is megnyerje a BL-t.

Mikel Arteta, az angol bajnok Arsenal menedzsere szerint csapata különleges pillanat előtt áll. A spanyol szakember úgy vélekedett, azzal, hogy csapatával megnyerték a Premier League legutóbbi idényét, nem csökkent, hanem nőtt az ambíciójuk és a motivációjuk.

