A Veszprém kézilabdacsapata kilenc perc alatt dolgozta le hatgólos hátrányát Szegeden

A Veszprém kézilabdacsapata 32-31-re győzött Szegeden, az NB I rangadóján.

A címvédő kezdett jobban, majd Mikler Roland és Mikael Appelgren bravúrjai jöttek, ezért kevés gólt látott a közönség. A szegediek viszont átváltottak nyitott védekezésre, ami jó döntésnek bizonyult, mert nem csupán ledolgozták a hátrányt, hanem 12-10-re elléptek. Egészen összeesett a Veszprém, szünetben három góllal vezetett a Szeged.

Térfélcsere után gyakorlatilag Appelgren védései tartották meccsben a vendégeket, de így is hatgólos előnybe került a Szeged. Több mint 15 percig nem szerzett akciógólt a címvédő, amelynek vezetőedzője időkéréssel és cserékkel is próbálozott, valamint a Veszprém is nyitott védekezésre váltott. Ez mind telitalálatnak bizonyult, két perc alatt háromra faragták a vendégek a hátrányt, ráadásul nem is vettek vissza a lendületből.

A Veszprém úgy egyenlített kilenc perc leforgása alatt, hogy 26-20-ról kezdte meg a felzárkózást.

Nem is esett vissza a Veszprém, az 59. percben már előnybe is került, az utolsó percben pedig hiába volt labdája a Szegednek az egyenlítésre, lövésig sem jutott el.