sportjégkoronghoki vb 2026jégkorong válogatott
Sport

A britek újabb kiütéses vereségével eldőlt, hogy bennmarad az elitben a hokiválogatott

A magyar válogatott tagjai ünnepelnek, miután 5-0-ra győztek a svájci jégkorong-világbajnokság A csoportja harmadik fordulójának Magyarország-Nagy-Britannia mérkőzésén Zürichben 2026. május 19-én.
MTI/EPA/Keystone/Andreas Becker
24.hu
2026. 05. 24. 19:03
A magyar válogatott tagjai ünnepelnek, miután 5-0-ra győztek a svájci jégkorong-világbajnokság A csoportja harmadik fordulójának Magyarország-Nagy-Britannia mérkőzésén Zürichben 2026. május 19-én.
MTI/EPA/Keystone/Andreas Becker

Bennmaradt a magyar férfi válogatott a jégkorong-világbajnokság élvonalában, a legjobb 16 között, miután a brit csapat vasárnapi újabb vereségével továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban.

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese kedden 5-0-ra győzte le a briteket, akik ezúttal a lettektől kaptak ki 6-0-ra, és most már semmiképpen sem mozdulhatnak el a sereghajtó, búcsút érő helyről.

A hárompontos magyaroknak még két mérkőzésük van hátra Zürichben: hétfőn a címvédő amerikaiakkal, kedden pedig a lettekkel találkoznak. A pont nélküli britek hétfőn a németek ellen zárják a tornát, és jövőre a divízió I/A-ban szerepelhetnek ismét.

A magyarok tavaly fennállásuk során először maradtak benn, és most ismét megőrizték élvonalbeli tagságukat.

Kapcsolódó
Bálizs Bence, a magyar jégkorong-válogatott kapusa.
Megható dolgot tett a hokiválogatott kapusa, miután a csapat megnyerte a legfontosabb vb-meccsét
Bálizs Bence szerint a csapat minden tagja példát vehetne Bartalis Istvánról.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

„Ha egymillió dollárt ajánlanak, teletömöm magam, és megdöntöm a világrekordot” – a megbélyegzést is vállalják a doppingolimpia résztvevői

Friss

Népszerű

Összes
Nyílt levelet írtak a fideszesek Orbán Anitának: „A karriered csúcsára úgy jutottál fel, hogy elárultál bennünket. Szégyelld magad!”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik