Az Index szerint Kubatovék megkeresték Magyar Pétert a Fradi miatt, a miniszterelnök cáfolta ezt

A Ferencváros vezetősége a klub szakosztályai körül kialakult bizonytalanság miatt felvette a kapcsolatot a kormányfővel, Magyar Péterrel, írja az Index. A lap cikke megjegyzi, azt nem tudni, hogy személyes találkozóra is sor került, de információik szerint a kormánypárt sem szívesen hagyná, hogy a férfi labdarúgócsapat, a férfi vízilabdázók és a női kézilabdázók gazdasági válságba süllyedjenek.

A Ferencváros turbulens időszakot él át a kormányváltás óta. Kiderült, hogy Orbán Viktor utolsó döntései egyikével felkérte a sportügyeket korábban felügyelő honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Fidesz-pártigazgató Kubatov Gábor által irányított FTC kezdeményezi „az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét”, majd kiderült, hogy a klub titkos kormányhatározatban kapott 7,2 milliárd forintot, amire újpesti oldalról az volt a reakció, hogy ilyen eredményeket ők is el tudtak volna érni ennyi támogatás mellett.

A labdarúgócsapat aztán hét évnyi uralkodás után második lett az NB I-ben, majd Hajnal Tamás sportigazgató beszélt arról, hogy sok minden tisztázatlan a keretet illetően, amit csak később fognak véglegesíteni – egy elvágyódó játékost meg is nevezett, egy biztos távozó pedig már van Aleksandar Pesic személyében.

Távozott a vezetőedző, Robbie Keane is, saját kérésére.

Pénteken írtunk róla, hogy nagy a baj az FTC férfi kézilabdacsapatánál. Információink szerint a játékosokat összehívták, és Paál László szakosztályvezető tájékoztatta őket a helyzetről. A játékosoknak 300 ezer forintot ajánlottak, hozzátéve, amennyiben ezt nem fogadják el, akkor az NB I-ben sem indulhat a csapat.

Megkerestük a klubot, amely egy nappal később azt válaszolta, „az FTC továbbra is szeretné, hogy férfi kézilabdacsapata az élvonalban versenyezzen, az ehhez szükséges feltételek megteremtésén a klub és a szakosztály együttes erővel dolgozik.

A pontos pénzügyi tervezést egyelőre számos bizonytalan tényező nehezíti.

Az FTC férfi kézilabdacsapatánál az NB I-es szereplés a prioritás, klubunk vizsgálja a nemzetközi kupaindulás lehetőségét is” – közölték a klub részéről.