Magyar Péter az Orbán Anitának levelet író fideszeseknek: Szóljatok a bukott főnökötöknek, hogy itt vagyok én

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 25. 10:16
A korábbi Orbán-kormányok tagjai közösen jegyzett nyílt levelet írtak Orbán Anitának, melyben nyomatékosan igyekezték visszautasítani azt, hogy az ország külügyminisztere az előző rendszer kormányzati szereplőivel kapcsolatban korrupciós vádakat emlegetett. A levélben tegezve szólították meg Orbánt, mert mint írják: „Hosszú éveken keresztül dolgoztál velünk az Orbán-kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban. Ezért is vagyunk egymással tegező viszonyban.”

Frissítünk!

Orbán Viktornak nyolc percre volt szüksége és már reagált is Magyar Péter posztjára.

Újabb frissítés: nem sokkal később Orbán Anita is reagált.

Az a tény, hogy karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod. Ezt majd a Jóisten elrendezi. De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket. Röviden: szégyelld magad!

– írták többi között, amire Magyar Péter hétfőn délelőtt reagált Facebookon.

A nevüket sem vállaló, gyáva egykori fideszes miniszterek aláírás nélküli levélben gyalázzák Orbán Anitát. Azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök-helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és elárulták a magyarokat. Azok gyalázkodnak most gyáván, akik tálcán kínálták fel a csodaszép országunkat idegeneknek, azok, akik orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül. Azt a női minisztert támadják és gyalázzák, akit ellentétben Szijjártó Péterrel nem véd hatvan TEK-es a magyar adófizetők pénzén. Azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki minden pillanatban a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik.

– kezdi posztját, amit azzal zár:

Kedves gyáva, neveteket sem vállaló maffiózók! Ne Orbán Anitát támadjátok és gyalázzátok! Ne ti végezzétek el a piszkos munkát! Szóljatok inkább a gyáván megfutamodó és nők szoknyája mögé bújó, bukott főnökötöknek, hogy itt vagyok én. Ha mondanivalója van nekem, vagy a honfitársainknak, akkor szedje össze a bátorságát, játsszon nyílt lapokkal és vállalja a tetteiért a felelősséget! Hajrá Anita!

