„Hiába próbálnak meg minket elpusztítani. Mi akkor is itt vagyunk, és itt is maradunk”

Los Angeles, New York, Varsó, Berlin, Oslo, Budapest – és ez még csak egy töredéke a helyszíneknek. A találós kérdés: melyik az a zenekar, amely 2026-ban ezek közül mindegyik városban koncertezett? Taylor Swift vagy a Coldplay is elbújhat a sarokban, ugyanis a helyes válasz nem valamelyik világhírű amerikai formáció, hanem egy több mint húsz éve létező ukrán kvartett: a DakhaBrakha.

A turnéhelyszínek sokasága nagyjából hasonló a kvartett négy tagja – Marko Halanevych, Olena Tsybulska, Iryna Kovalenko és Nina Harenetska – által játszott hangszerek számához. Megszólaltatnak ugyanis – a teljesség igénye nélkül – harmonikát, dorombot, csellót, fuvolát, zongorát, ukulelét, illetve olyan, széles körben talán kevésbé ismert hangszereket is, mint a didzseridu, ami az észak-ausztráliai őslakosok fúvós hangszere.

A különleges zenei világgal rendelkező együttes dalai ráadásul egészen váratlan helyeken is felbukkantak már. Egyik daluk szerepelt a Coen testvérek nagy sikerű sorozatában, a Fargóban, illetve ugyanez a dal hallható David Beckham House 99 nevű márkájának egyik reklámjában is. A felsorolás ezzel nem ér véget, hiszen egy másik daluk a Breaking Bad és a Better Call Saul rendezője, Vince Gilligan várva várt új sorozatában, a Pluribusban csendült fel.

A budapesti Akváriumban tartott koncertjük előtt a zenekar részéről Marko adott lapunknak interjút – egy tolmács segítségével. Az épp az imént említett didzseridu nagy mestere – aki persze ezen kívül többek közt ének, harmonika és szájharmonika tekintetében is a kvartett oszlopos tagja – először a kezdetekhez kalauzol minket vissza.

Kijevi színházból a világhírig