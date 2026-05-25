Orbán Viktor Magyar Péter posztja után 8 perccel nevére vette az Orbán Anitának írt nyílt levelet

Nyílt levelet írtak fideszesek Orbán Anitának, amit az MTI-n keresztül adtak közzé. Ebben többi között azt írják, szégyellje magát. Erre reagált hétfőn délelőtt Magyar Péter a Facebookon: többi között a bukott miniszterelnököt, Orbán Viktort sejtette a nyílt levél mögött.

A nevüket sem vállaló, gyáva egykori fideszes miniszterek aláírás nélküli levélben gyalázzák Orbán Anitát. Kedves gyáva, neveteket sem vállaló maffiózók! Ne Orbán Anitát támadjátok és gyalázzátok! Ne ti végezzétek el a piszkos munkát! Szóljatok inkább a gyáván megfutamodó és nők szoknyája mögé bújó, bukott főnökötöknek, hogy itt vagyok én. Ha mondanivalója van nekem, vagy a honfitársainknak, akkor szedje össze a bátorságát, játsszon nyílt lapokkal és vállalja a tetteiért a felelősséget! Hajrá Anita!

Nem is kellett sok, a poszt után nyolc perccel Orbán Viktor közzétette Facebook-oldalán a nyílt levelet, nevére véve azt.