Lázár János az új elnök, így nem számolják fel a teniszszövetséget

Állítólag a tenisz úri passzió, az úriemberek sportja. Ehhez képest az elmúlt években minimum két táborra szakadt a sportág és olykor nem feltétlenül úriemberhez méltó módon kommunikáltak. Az egyik tábor, amelyik belülről foggal-körömmel ragaszkodott a meglévő hatalmához, a másik, amelyik kívülről fogalmazott meg hangos kritikát, mivel a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) napjainkig 3,8 milliárd forint tartozást halmozott fel – a szervezet legjelentősebb hitelezőinek listáját itt tettük közzé –, és a hét elnökségi tagból korábban öt lemondott. Az MTSZ elnöke, Szűcs Lajos fideszes országgyűlési képviselő körül végül teljesen elfogyott a levegő.

Az egyre komolyabb háború odáig vezetett, hogy a sportszervezet a napi döntéshozatala, működőképessége helyreállítása érdekében előbb június 12-re írt ki rendkívüli tisztújító közgyűlést, majd azt a koronavírus-világjárványra fogva elnapolta július 27-re.

A halogatás valódi oka inkább az, hogy a harmadik Orbán-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a jelenleg országgyűlési képviselő és a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztost, azaz Lázár Jánost személyesen Orbán Viktor agitálta a szövetség rendbetételére – immár Szűccsel szemben. Lázár rutinos politikus, nem akart árnyékra vetődni, ezért az elnöki felkérését követően hat hetet egyeztetett annak érdekében, hogy a hétfőn 14 órakor, a szövetség Nemzeti Edzőközpontjában kezdődő közgyűlésre már csak formalitás legyen, minden meghatározó posztra megfelelő, és lehetőleg egyetlen jelöltre szavazhassanak az egybegyűltek.

Így aztán nincs mit csodálkozni azon, hogy Szűcs, a regnáló elnök meg sem jelent a hétfői eseményen és a kezdés pillanatában

egyetlen elnökjelöltre (Lázár János), és egyetlen szakmai alelnökre (Markovits László) lehetett szavazni.

Azt is tudni lehetett, hogy a háttéralku szerint az eddigi hét fős elnökséget tizenegyre bővítik majd és a tizenhat jelöltből Lázáron és Markovitson kívül ki az a kilenc, aki nagy valószínűséggel be is kerül az irányító testületbe.

Három nyitott kérdés maradt csupán:

vajon a korábbi elnök, a szintén fideszes politikus, országgyűlési képviselő Szűcs Lajos milyen indokkal engedi el azt a pozíciót, amelybe még a gigantikus hiány, a gazdasági megsemmisülés napvilágra kerülése után is érezhetően két kézzel kapaszkodott? Az elmúlt nyolc éves Szűcs-éra egyik kulcsfigurája, a korábbi sportigazgató, majd a pénzügyi összeomlás fő okozója, a már februárban menesztett korábbi főtitkár, Richter Attila helyére megbízott főtitkárként előre lépő Juhász Gábor maradhat-e posztján, vagy sem? Az elmúlt esztendők különböző szerződéses kötelezettségvállalásai alkalmával, a 3,8 milliárd hiány felhalmozása alatt történt-e bármilyen törvénysértés, és ha igen, annak lesz-e felelőse, netán jogi, bírósági következménye a vétkes(ek) számára?

Nos, az elsőre mindjárt az elején kapott választ az érdeklődő, aki az elnöki helyett Juhász Gábor megnyitó beszédével szembesült. A főtitkár arról tájékoztatta az egybegyülteket, azért ő beszél, mert Szűcs Lajos nem jött el: a maradék egy elnökségi taggal, Bohács Zsolttal, és a Felügyelő Bizottság elnökével, Stumpf Zoltánnal egyetemben a közgyűlést megelőzően lemondott, egyúttal megbízta, hogy vezesse majd le a közgyűlést is helyette.

Szűcs maga helyett levelet küldött, amelyben széthúzásra és sárdobálásra emlékezett 9,5 évvel ezelőtti megválasztásáról, és számos sikerről számolt be, például arról, hogy a 135 milliós összköltségvetésű szövetség több területen ért el sikert. Az immár exelnök arról levelében nem tett említést, hogy 9,5 évvel megválasztását követően minek, kinek köszönhetően lett négymilliárdos a hiány, és miért van jelenleg is széthúzás és sárdobálás.

A közgyűlés ezután megszavazta a választásokon elengedhetetlen bizottságokat, felolvasták a jelölteket, majd szót kapott az egyetlen elnökjelölt.

Lázár János úgy fogalmazott:

Nem fideszezni jöttem, hanem teniszezni. Ma a közgyűlésnek a konszolidálás lehetősége vagy a felszámolás között kell választania.

Lázár hozzátette: „Szeretném lezárni a múltat, és kivezetni a szövetséget a jelenlegi helyzetből. Ehhez az elnökségben olyan emberekre van szükségem, akik függetlenek, és nem kivenni akarnak a teniszből, hanem dolgozni, tenni szeretnének érte.”

Lázár egyértelmű beszédét követő voksoláson 156 igen és négy érvénytelen szavazattal eldőlt a leglényegesebb:

Lázár Jánosnak hívják a Magyar Tenisz Szövetség új elnökét,

avagy Szűcs Lajos után újra, de egy sokkal nagyobb kaliberű fideszes politikus kapta meg a feladatot és a bizalmat ahhoz, hogy konszolidálja a szövetség gazdálkodását és megfelelő pályára állítsa a sportágat. Miután Lázár beszéde végén név szerint felsorolta azt is, kivel szeretne az elnökségben együtt dolgozni, nem lehet csodálkozni azon, hogy meg is választották őket.

Az új alelnök és az elnökségi tagok egyelőre egy évre kért és kapott bizalmat.

