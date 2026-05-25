Megszaporodtak a halálos cápatámadások Ausztráliában, újabb áldozat

Steven Markham / AFP
2026. 05. 25. 10:23
Harminckilenc éves férfi lelte halálát az ausztráliai Cassowary-parton, Cairns és Townsville városok közelében.

Helyi idő szerint vasárnap dél körül riasztották a mentőket. Mire a férfival partot értek nagyjából egy órával később, már halott volt.

Halálát súlyos fejsérülés okozta, amit cápatámadásban szerzett: három barátjával szigonyhalra vadászott, amikor az állat megtámadta őket.

Megint gyakoribbak lettek a cápatámadások

Két héten belül ez a második halálos kimenetelű cápatámadás Ausztráliában.

Május közepén Perth partvidékén támadott meg cápa egy harmincnyolc éves halászt, aki belehalt a vérveszteségbe, miután a cápa leharapta a lábszárait.

A cápatámadásokat monitorozó ausztrál adatközpont nyilvántartása szerint idén januárban négy alkalommal történt cápatámadás az országban, abból egy volt halálos – írja a BBC.

