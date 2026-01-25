férfi kézi eb 2026kézilabdakézilabda ebkézilabda eb 2026
A következő élő közvetítés része Elszórt labdák és gólcsend után kikapott Szlovéniától a magyar kéziválogatott

Hegedüs Róbert / MTI
admin Aranyossy Áron
2026. 01. 25. 17:11
Az első félidőben bár kicsit beragadt a magyar csapat, fokozatosan átvette a meccs irányítását és szünetben két góllal vezetett is. Térfélcsere után viszont borzasztóan beragadtak a mieink, Szlovénia elhúzott, ebből pedig nem jöttünk ki jól.

A magyar kézilabda-válogatott.
