Bundabotrány vádja árnyékolja be a vízilabda Európa-bajnokságot

A lap a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva azt írta, a máltai játékosok azzal gyanúsíthatók, hogy fogadtak a Montenegró elleni, múlt szombati nyitómérkőzésén a szerzett gólokra.

A gyanú szerint állítólag a mérkőzés során manipulálni akarták az eredményt, hogy az megfeleljen a fogadásaik feltételeinek, így minél több pénzt nyerjenek.

A mérkőzés végül Montenegró 21-12-es győzelmével zárult. A csapat később 22-13-ra kikapott Franciaországtól, míg szerdán a magyaroktól kapott ki 21-6-ra.

Se megerősíteni, se cáfolni nem akarták

Amennyiben a vádak beigazolódnak, az komoly csapást jelentene a máltai vízilabdázásra, amely az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül.

A portál kérdésére a Máltai Sportintegritási Hatóság, illetve a helyi rendőrség sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta a vizsgálat tényét.

Karl Izzo elnök azt mondta, a máltai szövetséghez hivatalos jelentést nem nyújtottak be ezze kapcsolatosan, de reményét fejezte ki, hogy a vádak nem igazak.

Isten ments, hogy igazak legyenek, mert az beárnyékolná a szövetség kemény munkáját, amelyet az elmúlt években a sportág előmozdításáért végzett

– mondta.

Harmadik nagy botrány lenne

A Times of Malta kiemelte, ez lenne az elmúlt két évtizedben a harmadik nagy horderejű eset, amelyben egy máltai válogatottat bundázással vagy sportfogadással kapcsolatos nyomozással hoznának összefüggésbe.

2011-ben a labdarúgó-válogatott keveredett bele egy horvát fogadási szindikátushoz kapcsolódó botrányba, amely egy Norvégia elleni, idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőt érintett.

Öt évvel később, 2016-ban hat máltai U21-es labdarúgót tiltott el az UEFA, miután bűnösnek találta őket két, Montenegró és Csehország elleni Európa-bajnoki selejtező eredményének befolyásolásában.