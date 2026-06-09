„Rákacsintottam Dominikre, majd megkaptam a labdát, és berúgtam” – Schäfer szerint hiányzott a címeres mez iránti tisztelet

Az ellenfél a kilencedik percben vezetést szerzett, majd az 52. percig őrizte is előnyét, Szoboszlai Dominik azonban a második játékrész elején egyenlített, ezt követően pedig gólpasszt adott az Union Berlin középpályásának.

„Szoktam hasonlóan nagy gólt rúgni, de jobb lenne a mostanihoz hasonlót kicsit többször szerezni, mint egyszer” – mesélte Schäfer, aki 28 méterről rúgta a labdát a bal felső sarokba.

Mondtam Dominiknek a második félidő előtt, hogy egy-egy ilyen szituációnál passzolja le a labdát. Közvetlenül a szabadrúgás előtt rákacsintottam, majd megkaptam a labdát, és berúgtam

– elevenítette fel a történteket.

A győzelem ellenére azonban kritikusan értékelte az egész csapat teljesítményét.

„Gyenge mérkőzés volt részünkről, rosszul játszottunk az első félidőben, hiányzott a kellő harciasság és a kellő tisztelet a címeres mez iránt, de szerencsére a cserejátékosok javítottak a teljesítményünkön.”

Tóth Rajmundnak nem tetszett a rugdosás

Ezen a találkozón lépett először pályára címeres mezben Tóth Rajmund, aki a 76. percben 2-1-es vezetésnél lépett pályára, majd a 92. percben beállította a 3-1-es végeredményt.

„Minden labdarúgó arról álmodik, hogy válogatott legyen, de az, hogy góllal mutatkoztam be, óriási örömöt jelentett. Elöntöttek az érzelmek, nem nagyon emlékszem a gólomra” – örvendezett a bajnok Győr középpályása.

A mérkőzést egyébként nem barátságos hangulatban telt, mivel a kazahok hat sárga és egy piros lapot gyűjtöttek be, de a játékvezető két magyar játékost is figyelmeztetett.

A kazahok játékstílusa hasonlít az enyémhez, s mivel láttam, hogy Szoboszlait folyamatosan rugdosták már az első félidőben is, idegesen vártam, hogy beállhassak

– mondta a 22 éves Tóth, majd hozzátette, talán jobb is, hogy nem volt a kezdőcsapat tagja, mert akkor lehet, ő sem játssza végig a mérkőzést.

Győzelmével a magyar válogatott továbbra is veretlen idén, négy mérkőzéséből hármat megnyert, egyszer döntetlent játszott, szeptembertől pedig már a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket, elsőként 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában.

(MTI)