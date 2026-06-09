Ezeken a helyeken lehet majd kivetítőn nézni az idei foci-vb meccseit

Hamarosan, június 11-én kezdődik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, a kérdés pedig örök: hol és mikor lehet közösen meccset nézni a többi szurkolóval? Ez idén a szokásosnál nagyobb fejtörést okozhat – mind az ilyen események hazai szervezőinek, mind a magyarországi érdeklődőknek. Az idei vb-t ugyanis az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, így a meccsek zöme a budapesti időzóna szerint az éjszaka kellős közepére esik.

Utánajártunk, ennek ellenére hol és mikor nézhetik a meccseket azok a focirajongók, akik közösségben szeretnék megélni a 2026-os vb élményét.

Budapest idén sem hagyja cserben a szurkolókat

Nem meglepő, hogy a legjobb helyzetben a fővárosiak vannak, ha éjjeli meccsnézésről van szó. Számos vendéglátóhely készül tematikus kvízestekkel, és a szurkolók több hely közül is válogathatnak, hogy hol szeretnék követni az eseményeket Budapesten.