Magyar Péter még egyszer megkeresi Sulyok Tamást, és üzent Biró Ferencnek is

A miniszterelnök az Egyenes Beszédben értékelte a kormány eddigi eredményeit és beszélt a várható intézkedésekről is. Büszke arra, hogy három hét alatt sikerült politikai megállapodást elérniük az uniós pénzek ügyében, és szerinte talán a magyar emberek is elégedettek lehetnek az eddigi kormányzásukkal. Kiemelte, büszke a kollégáira: nemcsak a miniszterekre, hanem tisztviselőkre, diplomatákra is.

Beszélt arról is, hogy kedd este nyújtják be azt a törvénycsomagot, ami az uniós pénzek hazahozatalához szükséges, benne a korrupcióellenes törvényjavaslattal (frissítés: a parlament honlapján elérhető a 110 oldalas iromány).

Az egyetemi alapítványok (kekvák) kapcsán azt mondta, a nem egyetemi kekvák vagyona augusztus 31-ig visszakerülnek az államhoz, az egyetemiek 2027 augusztus 31-ig. Hangsúlyozta, nem állami gyámság alá helyezik az egyetemek. A kérdést nemcsak az unió miatt kell szabályozni, hanem azért is, mert hatalmas mennyiségű vagyonról van szó, a magyar emberek érdeke, hogy ezek visszakerüljenek az államhoz.

Úgy fogalmazott, az Integritás Hatóság műintézmény, aminek nincsenek jelentős hatáskörei. A benyújtandó törvényjavaslat jóval komolyabb hatásköröket ad majd az IH-nak, például a vagyonnyilatkozatok terén, ugyanis a jelenlegi rendszer „semmire sem jó” Magyar szerint. A jövőben a hatóság vizsgálhatná az állami vezetők, képviselők családtagjait is, és azt, milyen forrásokból lett például több ingatlanuk. Sőt, kezdeményezheti a miniszterelnöknél a miniszterek, államtitkárok elmozdítását. Ha ezt a kormányfő nem teszi, akkor a Kúriához, Alkotmánybírósághoz is fordulhat.

Aki pedig hamis vagyonnyilatkozatot nyújt be, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető lesz – emelte ki a miniszterelnök.

Újra elmegy a köztársasági elnökhöz

Arról is beszélt – üzenve Biró Ferencnek -, hogy nem a kormány feladata Mészáros Lőrinc vagyonosodásának vizsgálata. Nyomást sem kell a kormánynak gyakorolnia, hogy felpörögjenek a nyomozásokat. Forduljon az elnök a nyomozó hatóságokhoz – tanácsolta Magyar Péter Biró Ferenc IH-elnöknek.

Az interjú végén szóban került Sulyok Tamás elmozdításának kérdése is. Magyar Péter hangsúlyozta, tiszteli a köztársasági elnöki intézményt, ami nagyon fontos a fékek és egyensúlyok rendszerében. Ezért próbált személyesen is egyeztetni a köztársasági elnökkel június 1-jén.

Azt mondta, még egyszer megkeresi Sulyok Tamást, beszélni fog vele,

és lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani

– fogalmazott Magyar. Azt is elárulta, hogy nincs jelöltje a posztra. A jelölt személye függ attól, hogy milyen típusú elnökválasztás lesz: nincs ellene annak, hogy az embereket is bevonják a folyamatba.