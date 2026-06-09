Egyetlen milliárdos az egyik oldalon, több „százmilliomos” a másikon – így néz ki a tiszás és a volt fideszes miniszterek vagyona

Markáns eltérések látszanak, ha egymás mellé tesszük az első Tisza és az utolsó Orbán-kormány egyes minisztereinek frissen közzétett vagyonnyilatkozatait. Nem egyszerűen arról van szó, hogy ki mennyire gazdag, a két lista egészen eltérő mintázatot rajzol ki. Míg a Tisza-kormány vagyona erősen „csúcsos”, egyetlen kiugróan gazdag szereplővel, addig az egykori Orbán-kormány inkább egy szélesebb, sok százmilliós vagyonnal rendelkező politikusokból álló csoport képét mutatja. (A nem Tisza-tag miniszterek vagyonnyilatkozatai még nem elérhetők a kormány honlapján, így cikkünkben azok szerepelnek, akik képviselők is – a szerk.)

Magányos milliárdos a Tiszánál, sűrű mezőny a Fidesznél

A leglátványosabb különbség rögtön a lista tetején van. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter több mint 6,2 milliárd forintos pénzügyi vagyonával messze kiemelkedik nemcsak a Tisza-kormányból, hanem a teljes mezőnyből is. Ez az összeg önmagában is új dimenzióba helyezi a listát: miközben a legtöbb szereplő tíz- és százmilliós nagyságrendben mozog, itt már milliárdokról van szó.

Az Orbán-kormányban nincs ennyire egyértelműen domináns szereplő, bár egy kivétel közelít ehhez a szinthez: Lantos Csaba volt energiaügyi miniszter vagyonát a nyilatkozat alapján nagyjából 3–5 milliárd forintra lehet becsülni.