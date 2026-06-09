Súlyos baleset történt a magyar-kazah focimeccsen

Az első félidő felénél csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia. A tetőszerkezetre erősített drótkötélpályán mozgó kamera ugyanis kigyulladt, elégette a kábelt, majd jó húszméteres magasságból az oldalvonalra zuhant, közvetlenül a magyar csapat számára kijelölt bemelegítési terület közelében, alig egy méterre egy ott álló operatőrtől.
Magyarország-Kazahsztán meccsen leszakadt a kamera
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u/doozygoosey in
hungary
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