Súlyos baleset történt a magyar-kazah focimeccsen

Az első félidő felénél csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia. A tetőszerkezetre erősített drótkötélpályán mozgó kamera ugyanis kigyulladt, elégette a kábelt, majd jó húszméteres magasságból az oldalvonalra zuhant, közvetlenül a magyar csapat számára kijelölt bemelegítési terület közelében, alig egy méterre egy ott álló operatőrtől.