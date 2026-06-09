felkészülési mérkőzésmagyar válogatottkazah válogatottbaleset
Foci

Súlyos baleset történt a magyar-kazah focimeccsen

A magyar csapat a Magyarország - Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkőzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. június 9-én. A válogatott 3-1-re nyert.
Czeglédi Zsolt / MTI
24.hu
2026. 06. 09. 22:00
A magyar csapat a Magyarország - Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkőzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. június 9-én. A válogatott 3-1-re nyert.
Czeglédi Zsolt / MTI
A magyar labdarúgó-válogatott 3-1-re legyőzte a kazah csapatot a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett felkészülési mérkőzésen. Az első félidőben súlyos baleset is történt, szerencsére senkinek sem esett baja.

Az első félidő felénél csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia. A tetőszerkezetre erősített drótkötélpályán mozgó kamera ugyanis kigyulladt, elégette a kábelt, majd jó húszméteres magasságból az oldalvonalra zuhant, közvetlenül a magyar csapat számára kijelölt bemelegítési terület közelében, alig egy méterre egy ott álló operatőrtől.

Magyarország-Kazahsztán meccsen leszakadt a kamera
by
u/doozygoosey in
hungary

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