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Kultúra

„Egy teljesen más világ küszöbén állunk” – így változtatná meg az életünket a techforradalom lázában égő Dél-Korea

Chris Jung / NurPhoto / Getty Images
admin Varga Zsuzsa
2026. 06. 09. 19:23
Chris Jung / NurPhoto / Getty Images
Amíg Európában és Észak-Amerikában a mesterséges intelligenciáról szóló vita gyakran a munkahelyek elvesztése, a dezinformáció és az etikai kockázatok körül forog, addig Dél-Koreában AI-optimizmus uralkodik: a kormány stratégiai prioritásként kezeli a mesterséges intelligenciát, rengeteget fektetnek a területbe és igyekeznek a közigazgatásba és a szociális ellátórendszerbe is minél inkább beépíteni a technológiát. Ez a gondolkodásbeli különbség nem véletlen: Dél-Korában mélyen gyökerező történelmi, gazdasági és társadalmi okai vannak a technológiai innovációba vetett hitnek, az AI-tól pedig azt remélik, hogy az ország történelmének újabb sikerfejezete lehet. Ellátogattunk Szöulba, hogy megnézzük, milyen az a futuriszikus világ, ahol abban hisznek, hogy az AI kórházakba, tűzoltóságokra és egyetemekre költöztetése jobbá teheti az átlagemberek életét.

A világ harmadik számú AI-nagyhatalmának lenni trükkös dolog. Az első uralja a világpiacot, a második túlél, sőt, akár áttöréseket is elérhet, a harmadik viszont nehéz szerep: senki sem fogja a te modelledet használni, ugyanakkor rengeteg befektetés és munka van benne, hogy a dobogón legyél. Sok ember az egész életét arra áldozza, hogy egy olyan technológián dolgozzon, amit aztán alig fognak használni. Ebből természetesen következik a kérdés: akkor mégis mit tegyünk AI-fronton?

Szöul központjában vagyunk, az úgynevezett Kék Ház, a Cshongvade egyik hátsó épületének üvegfalú tárgyalójában; az ablakból majdnem látni a Kjongbok királyi palota hatalmas kertjét. A Cshongvade Dél-Korea Fehér Háza; az elnök rezidenciája és hivatala, az állami fogadások központja. Azért gyűltünk itt össze egy tucatnyi nemzetközi újságíróval, hogy az ország AI-ügyekért felelős elnöki hivatalának vezetőjét (Secretary to the President for National AI Policy), Kim Woo-changet kérdezzük Dél-Korea mesterséges intelligenciával kapcsolatos terveiről.

Fenti kérdése persze költői: a kormánynak nagyon is konkrét elképzelései vannak arról, mit kéne csinálni AI-fronton.

Nem kell megvárni a sci-fibe illő csodatechnológiát

A cikk tartalmából

Koreai riportunkból kiderül még:

  • Hogyan használná Dél-Korea a mesterséges intelligenciát a világ megváltoztatására?
  • Miért ilyen optimisták az országban az AI-jal kapcsolatban?
  • Miért nem hisznek a túlzott szabályozásban?
  • Hogyan viszonyulnak Amerika és Kína versengéséhez?
  • Miként tud segíteni az AI a tűzoltóknak?
  • És mégis hogy lett Dél-Korea az első ország, ahol átfogó AI-jogszabálycsomagot vezettek be?
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