„Egy teljesen más világ küszöbén állunk” – így változtatná meg az életünket a techforradalom lázában égő Dél-Korea

A világ harmadik számú AI-nagyhatalmának lenni trükkös dolog. Az első uralja a világpiacot, a második túlél, sőt, akár áttöréseket is elérhet, a harmadik viszont nehéz szerep: senki sem fogja a te modelledet használni, ugyanakkor rengeteg befektetés és munka van benne, hogy a dobogón legyél. Sok ember az egész életét arra áldozza, hogy egy olyan technológián dolgozzon, amit aztán alig fognak használni. Ebből természetesen következik a kérdés: akkor mégis mit tegyünk AI-fronton?

Szöul központjában vagyunk, az úgynevezett Kék Ház, a Cshongvade egyik hátsó épületének üvegfalú tárgyalójában; az ablakból majdnem látni a Kjongbok királyi palota hatalmas kertjét. A Cshongvade Dél-Korea Fehér Háza; az elnök rezidenciája és hivatala, az állami fogadások központja. Azért gyűltünk itt össze egy tucatnyi nemzetközi újságíróval, hogy az ország AI-ügyekért felelős elnöki hivatalának vezetőjét (Secretary to the President for National AI Policy), Kim Woo-changet kérdezzük Dél-Korea mesterséges intelligenciával kapcsolatos terveiről.

Fenti kérdése persze költői: a kormánynak nagyon is konkrét elképzelései vannak arról, mit kéne csinálni AI-fronton.

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