magyar péteruniótörvénycsomagtámogatás
Belföld

Benyújtották az uniós milliárdok hazahozatalát garantáló korrupcióellenes jogszabálycsomagot

24.hu
2026. 06. 09. 21:14

Benyújtották az uniós pénzek hazahozataláról szóló törvénycsomagot, kedd este a parlament honlapján elérhető a 110 oldalas iromány. A javaslatot Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. A távirati iroda szerint az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja és elfogadása a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött, a miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke közötti politikai megállapodás végrehajtásának részét képezi.

Rögzítik azt is, hogy a törvényjavaslat kizárólag az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul, a szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna európai uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket.

A javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat-tételre, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. Az indítvány a közbeszerzések átláthatósága és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében továbbá jelentősen kiterjeszti a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén közzétételre kötelezett szervek és a közzéteendő adatok körét is.

Magyar Péter történelmi jelentőségűnek nevezte uniós pénzek hazahozatalát garantáló korrupcióellenes jogszabálycsomagot.  „A magyar emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós ezermilliárdokhoz, és ehhez semmi mást nem kell tennünk, mint amit a magyar emberek is várnak tőlünk, felszámolni az orbáni korrupciót” – mondta.

Éveken keresztül azt hallgattuk a bukott kormánytól, hogy az Unió politikai okokból tartja vissza a pénzeket. Évek óta azt hallgattuk, hogy a vita az illegális migrációról szól. Hogy a vita Ukrajnáról szól. Hogy a vita különböző ideológiai kérdésekről szól. Közben mindenki számára hozzáférhetőek voltak azok a dokumentumok, amelyekből pontosan kiolvasható volt, hogy az Európai Unió mit vár Magyarországtól: szigorú korrupcióellenes intézkedéseket, átláthatóbb közéletet, erősebb garanciákat, autonóm egyetemeket.

A kormány május végén jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg. Ez 6000 milliárd forintnyi összeg, a magyar a költségvetés 13 százaléka.

Ennek apropóján Magyar beszélt arról, hogy

  •  4,4 milliárd euró kohéziós forrást szabadítanak fel, ezt egészségügyi, szociális, környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, kis és közepes vállalkozások támogatására fordítják majd.
  • Beszélt még 2,2 milliárdnyi oktatásfejlesztésről, ami elsősorban a felsőoktatást segíti,
  • továbbá 4 milliárd euró jut már megvalósult projektek elszámolására, ezzel nő a költségvetés mozgástere.
  • Jut ezentúl másfél milliárd euró elektromoshálózat-fejlesztésre.
  • Magyar elmondása szerint mintegy 2 milliárd euró jut vasúti és HÉV-szerelvények beszerzésére, és óriási összegeket tudnak költeni bérlakásépítésre is.
Kapcsolódó
Magyar Péter: 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk meg ma
A tét körülbelül 6000 milliárd forint uniós támogatás sorsa.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Csak az számított, hogy minél több közpénzt toljanak ki” – Vitézy Dávid részleteket árult el a mohácsi híd átvilágításáról
„Már nem first lady” – Lévai Anikóra önkéntesként számítanak
Vádat emelt az ügyészség az Integritás Hatóság elnökével szemben, aki több mint 140 milliós vagyoni hátrányt okozott
Két mentősirányító, egy mentősvezető és egy betegszállítást felvevő ellen emeltek vádat Gálvölgyi János ügyében
Jól profitált Mészáros Lőrinc budai fogászata.
120 milliós profitot termelt Mészáros budai fogászata
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik