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Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026.06.09.

24.hu
2026. 06. 09. 21:46
  • Vádat emelt az ügyészség az Integritás Hatóság elnökével szemben, aki több mint 140 milliós vagyoni hátrányt okozott
  • Biró Ferenc a vádemelésről: „Teljes mértékben indokolatlan, de maximálisan bízom a bírói függetlenségben”
  • Benyújtották az uniós milliárdok hazahozatalát garantáló korrupcióellenes jogszabálycsomagot
  • Egyetlen milliárdos az egyik oldalon, több „százmilliomos” a másikon – így néz ki a tiszás és a volt fideszes miniszterek vagyona
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