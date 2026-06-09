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Bejelentette Arbeloa távozását a Real, Mourinho már Madridban van

MADRID, SPAIN - MAY 22: Head Coach of Real Madrid Alvaro Arbeloa attends a press conference at Valdebebas facilities ahead of La Liga week 38 football match between Real Madrid and Athletic Club Bilbao in Madrid, Spain on May 22, 2026. Burak Akbulut / Anadolu
BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP
Álvaro Arbeloa távozott Madridból
24.hu
2026. 06. 09. 23:27
MADRID, SPAIN - MAY 22: Head Coach of Real Madrid Alvaro Arbeloa attends a press conference at Valdebebas facilities ahead of La Liga week 38 football match between Real Madrid and Athletic Club Bilbao in Madrid, Spain on May 22, 2026. Burak Akbulut / Anadolu
BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP
Álvaro Arbeloa távozott Madridból
Közös megegyezéssel távozott posztjáról Álvaro Arbeloa, a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője. A klub kedden este erősítette meg a 43 éves szakember távozását.

Az nem derült ki, hogy a Salamancában született edző a klubnál marad-e egy másik szerepkörben, de a spanyol források szerint a közlemény végén használt megfogalmazás (amely szerint a Real Madrid a legjobbakat kívánja neki és egész családjának életük új szakaszához) arra utal, hogy távozhat Madridtól.

 

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Arbeloát január 12-én nevezték ki Xabi Alonso helyére, vezetésével a csapat végül második lett a spanyol élvonalban az ősi rivális Barcelona mögött, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőben esett ki a Bayern Münchennel szemben.

Irányításával 28 mérkőzésen 18 győzelem, 2 döntetlen és 8 vereség a csapat mérlege.

Az elnöki poszton két napja újraválasztott Florentino Pérez világossá tette, hogy José Mourinhót szeretné megnyerni vezetőedzőnek.

Az AS azt írta, a portugál szakember már Madridban van, és a főhadiszállásán, a Hotel Santo Mauróban találkozik majd a klub vezetőivel.

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