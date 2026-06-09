Bejelentette Arbeloa távozását a Real, Mourinho már Madridban van

Az nem derült ki, hogy a Salamancában született edző a klubnál marad-e egy másik szerepkörben, de a spanyol források szerint a közlemény végén használt megfogalmazás (amely szerint a Real Madrid a legjobbakat kívánja neki és egész családjának életük új szakaszához) arra utal, hogy távozhat Madridtól.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Real Madrid C.F. (@realmadrid) által megosztott bejegyzés

Arbeloát január 12-én nevezték ki Xabi Alonso helyére, vezetésével a csapat végül második lett a spanyol élvonalban az ősi rivális Barcelona mögött, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőben esett ki a Bayern Münchennel szemben.

Irányításával 28 mérkőzésen 18 győzelem, 2 döntetlen és 8 vereség a csapat mérlege.

Az elnöki poszton két napja újraválasztott Florentino Pérez világossá tette, hogy José Mourinhót szeretné megnyerni vezetőedzőnek.

Az AS azt írta, a portugál szakember már Madridban van, és a főhadiszállásán, a Hotel Santo Mauróban találkozik majd a klub vezetőivel.