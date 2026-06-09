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Élet-Stílus

Katy Perry élete szerelmeként hivatkozott Justin Trudeau-ra

Justin Trudeau és Katy Perry
Theo Wargo / Getty Images for Tribeca Festival
admin Csontos Kata
2026. 06. 09. 19:44
Justin Trudeau és Katy Perry
Theo Wargo / Getty Images for Tribeca Festival

A tavalyi nyár egyik legmeglepőbb sztárpárja lett a popsztár Katy Perry és a korábbi kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau. Mostanra azonban bebizonyosodott nem fellángolásról van szó: a páros hétfőn először jelent meg az énekesnő Katy Perry: The Lifetimes Tour című koncertfilmjének New York-i premierjén. Perry a bemutatón újságírók érdeklődésére elárulta, sosem volt boldogabb, mint mostani barátjával.

Nagyon szerelmes vagyok. Az a koncert van a filmben, ami előtt megismertem életem szerelmét, és ez nagyon nagy hatással volt rám. Én egy kicsit olyan vagyok, mint egy szivárványos papírsárkány: nagyon magasra repülök, megérintem a kozmosz határát, de szükségem van valakire, aki visszahúz a földre. Végre megtaláltam ezt az embert, és ez teljessé teszi az életem

idézi az E! Online az énekesnőt, aki arról is beszélt, hogy minden napja egy fantasztikus utazás és lehetőség a fejlődésre. Mint mondta, az utóbbi időben sokkal kiegyensúlyozottabb lett az élete több területén. Ez azért is jelent sokat számára, mivel 2025 élete egyik legnehezebb éve volt – ekkor ért véget kapcsolata korábbi párjával, Orlando Bloom színésszel.

Perrynek és Bloomnak egy közös lánya van. Az esküvőjüket tervezték, végül 10 év együttlét után szakítottak. Trudeau korábban Sophie Grégoire televíziós és rádiós műsorvezetővel volt házas, akitől három gyereke született, és akivel 2023-ban váltak külön.

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