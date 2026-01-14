Hozta a kötelezőt a pólóválogatott, hibátlan mérleggel jutott tovább az Eb-csoportból

A magyar válogatott 21–6-ra nyert a máltai csapat ellen szerdán, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

Az már két forduló után biztossá vált, hogy a csoportból első helyen lép tovább Magyarország, miután magabiztos játékkal verte Franciaországot és Montenegrót is. Ezek után a leggyengébbnek számító Málta ujjgyakorlatnak számított, nem lazázott ellenük Varga Zsolt együttese: mind a négy negyedet megnyerte, sőt az utolsó játékrészben gólt sem kapott az ellenfelét kimerülésbe hajszoló válogatott.

A középdöntőbe a maximális hat ponttal lép tovább a magyar csapat, a folytatásban viszont a hollandok mellett a címvédő és világbajnok spanyolokkal, valamint a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel is játszik majd. A középdöntős csoportból az első két együttes jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.