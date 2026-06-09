Egy átaludt félidő után Schäfer bombagólja is kellett a kazahok elleni sikerhez

A pénteki, finnek elleni 2-1-es mérkőzés kezdőcsapatához képest négy helyen változtatott Marco Rossi. Szappanos Péter elbúcsúztatása után Tóth Balázs visszakerült a kapuba, középső védőként a Puskás Akadémia újonca, Markgráf Ákos jutott szóhoz, Kerkez Milos távollétében pedig a védelem bal oldalán Callum Styles lépett pályára.

Elöl a sérült Sallai Rolandot Redzic Damir helyettesítette.

Nem ijedtek meg a vendégek

Kazahsztán idén még veretlen volt, nem mintha messze menő következtetéseket le lehetett volna vonni abból, hogy Namíbiát (2-0) és a Comore-szigetek legjobbjait (1-0) sikerült legyőznie, szombaton pedig 1-1-es döntetlent ért el Örményországban.

Az viszont meglepetés volt, hogy Debrecenben mennyire bátran kezdett a csapat, a 9. percben váratlanul vezetést is szerzett: Szamorodov jobb oldali szögletét követően Malij könnyedén megelőzte Markgráfot és szép gólt fejelt (0-1).

Néhány perc múlva egyenlíthetett volna a magyar válogatott, de Tóth Alex nem tudta elrúgni a labdát a nagyszerűen kimozduló Anarbekov kapus mellett a labdát. Válaszul a 21. percben a gyorslábú Szatpajev tolta el a labdát a rosszul kimozduló Tóth Balázs mellett, de szinte az alapvonalról nem találta el a kaput, és elgurított a gólvonal előtt keresztbe.

A 23. percben Varga Barnabás fejese zúgott el a léc fölött, majd Szoboszlai szabadrúgásból veszélyeztetett, a ráadásban pedig Styles bombázott a jobb felső sarok mellé-fölé, az eredmény azonban a szünetig nem változott.

Egy piros lap, egy bombagól

A második félidőre Rossi két cserével készült, lement Tóth Alex és Redzic, beállt a hazaiak kedvence, Szűcs Tamás, illetve a felcsúti Lukács Dániel.

57 másodperc telt el, amikor Osváth jobbról lőtte középre a labdát, de Szoboszlai fejese éppen a kazah kapus kezébe szállt.

Az 52. percben már pontosabb volt a liverpooli légiós, Lukács megmentett egy labdát a bal oldali szögletzászlónál, szépen passzolt Szűcshöz, aki az alapvonaltól keményen középre lőtt, Szoboszlai pedig egy lépésre a gólvonaltól nem hibázott (1-1).

Teljesen megváltozott a játék képe, főleg, miután a 63. percben Szamorodov megkapta a második sárga lapját, pár perccel később pedig Szoboszlai legurított szabadrúgását Schäfer 25 méterről kegyetlenül bebombázta a bal felső sarokba (2-1).

A kapitány még két újoncot is avatott Pécsi Ármin és Tóth Rajmund személyében, utóbbi a 93. percben meg is lőtte első gólját, beállítva a 3-1-es végeredményt.

A következő mérkőzés már tétre megy: szeptember 25-én Ukrajna látogat Budapestre a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójára.