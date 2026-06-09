takács pétergyőrfi pálországos mentőszolgálat
Belföld

Takács Péter reagált Győrfi Pál távozására: „Nyilvánvalóan nem szakmai okok állnak a háttérben” 

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 06. 09. 21:49
Szajki Bálint / 24.hu
Az egykori egészségügyi államtitkár nem érti, „miért kell a politikai bosszúhadjáratot kiterjeszteni.”

Takács Péter egykori egészségügyi államtitkár Facebookon véleményezte azt a kedd esti hírt, hogy már nem Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A Tisza új egészségügyi vezetése menesztette Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról.Nyilvánvalóan nem szakmai okok állnak a háttérben, hiszen Pali hosszú évek óta ikonikus, sokak által szeretett alakja volt a magyar mentésügynek. Hála mindig precíz és tényszerű beszámolóinak, nyugodt stílusának, magyar emberek százezrei bíztak benne, adtak a szavára

– írja a fideszes képviselő, aki szerint politikai bosszúhadjárat zajlik:

Hogy intézményvezetőket cserél egy új kormányzat – bár a Mentőszolgálat, a Tisztiorvosi Hivatal és az Egészségbiztosító esetében sem politikai kinevezettek, hanem komoly szakemberek álltak a szervezetek élén – még elfogadható, hiszen a mindenkori miniszternek jogában áll megválasztani, kivel kíván dolgozni. DE! Miért kell a politikai bosszúhadjáratot bárkire kiterjeszteni, aki az előző kormányok idején is csak a munkáját végezte – tisztességgel, becsülettel, magas színvonalon!?

Az egykori egészségügyi államtitkár üzent Győrfi Pálnak is:

„Nagyon sokak nevében köszönöm a munkádat, amivel megannyi embernek adtál mindig megbízható és megnyugtató válaszokat a legnehezebb szituációkban is – legyen szó világjárványról, tömegbalesetről vagy csak a Mentőszolgálat mindennapjait érintő hírekről.”

Takács megjegyezte, büszke arra, hogy Győrfi Pállal dolgozhatott.

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