Távozott posztjáról Győrfi Pál: új szóvivője van az OMSZ-nek

Már nem Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője – ezt közölte a a szervezet. Constantinovits Miklós megbízott főigazgató elmondta: a mai naptól Szűcs Brigitta mentőtisztet bízzák meg a szóvivői feladatok ellátásával. Szűcsről azt írták: „2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. 2026-tól a HUNOR mentőszervezet egészségügyi komponensének tagja és mesterképzésre is készül.”

Az OMSZ közleményében jelezte: „Győrfi Pál a mentőszolgálat állományában marad, eddigi munkájáért az Országos Mentőszolgálat ezúton mond köszönetet”.

Győrfi Pál így kommentálta a történteket:

Előttem az utódom. Fogadjátok szeretettel Szűcs Brigitta szóvivő bajtársnőt! 43 éve csatlakoztam az Országos Mentőszolgálathoz, számomra ez Hivatás az Életért!

Az Országos Mentőszolgálat vezetője, Csató Gábor június 3-án távozott az OMSZ éléről.