balatincz pétertakács péterparlamentfelszólalás
Belföld

„Érdekes felfogás” – a Tisza traumatológus képviselője válaszolt a neki bekiabáló Takács Péternek

Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 06. 09. 21:08
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Harminc éven át a teljesítményemet nem bekiabálásokban, hanem a betegek szolgálatában mérték - vágott vissza az ajkai kórház egykori orvosa.

Első parlamenti felszólalásán volt ma túl Balatincz Péter, a Tisza traumatológus képviselője. Az orvos-politikus a Facebook oldalán azt írja, megkapta az első bekiabálást is, nem mástól, mint Takács Péter volt egészségügyi államtitkártól:

Takács Péter szerint én közpénzből dolgoztam. Érdekes felfogás

– jegyezte meg az ajkai kórház egykori orvosa, aki Takács beszólását úgy értelmezte, hogy „ezek szerint az orvosok, a nővérek, a mentősök és a tanárok mind csak közpénzből élő emberek.”

Én 30 éven át traumatológusként dolgoztam, sokszor havi 250–280 órát. Ha valaki szerint ezért nem a munkámmal szolgáltam a betegeket, az vagy nem érti az egészségügy működését, vagy nem tudja, mit jelent egy baleseti osztály felelőssége. Én – vele ellentétben – szakvizsgát szereztem, főorvosként dolgoztam, és vállaltam ennek minden terhét – írja Balatincz Péter, aki szerint különösen érdekes ezt Takács Pétertől, korábbi egészségügyi államtitkártól hallani, aki a helyéről bekiabálva próbálta kétségbe vonni ezt a munkát. Igen, közpénzből fenntartott, állami kórházban dolgoztam. Büszkén vállalom

– jegyzi meg az orvos, aki bejegyzésének végén azt írja:

„Harminc éven át a teljesítményemet nem bekiabálásokban, hanem a betegek szolgálatában mérték. Én nyugodtan vállalom az összehasonlítást.”

Kapcsolódó
„Nix ugribugri” – Ajkai Tisza-jelölt: Orbán egyszer már beharangozta a győzelmet a körzetben, vereség lett belőle
Lapunknak Balatincz Péter traumatológus, a veszprémi 3-as választókerület tiszás képviselőjelöltje elárulta: a kormány kompromisszumképtelen egészségügyi politikája sarkallta a közéleti szerepvállalásra, és több évtizednyi orvosi munka után jutott el oda, hogy a régi keretek között nem lehet folytatni.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Csak az számított, hogy minél több közpénzt toljanak ki” – Vitézy Dávid részleteket árult el a mohácsi híd átvilágításáról
„Már nem first lady” – Lévai Anikóra önkéntesként számítanak
Vádat emelt az ügyészség az Integritás Hatóság elnökével szemben, aki több mint 140 milliós vagyoni hátrányt okozott
Két mentősirányító, egy mentősvezető és egy betegszállítást felvevő ellen emeltek vádat Gálvölgyi János ügyében
Benyújtották az uniós milliárdok hazahozatalát garantáló korrupcióellenes jogszabálycsomagot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik