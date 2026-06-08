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Foci vélemény

Marosi Gergely: imádom a foci-vb-t, de utálom azt, amivé Infantino tette

Gianni Infantino, a FIFA elnöke.
Sam Hodde/Getty Images
Gianni Infantino, a FIFA elnöke.
admin Marosi Gergely
2026. 06. 08. 20:59
Gianni Infantino, a FIFA elnöke.
Sam Hodde/Getty Images
Gianni Infantino, a FIFA elnöke.
A legnagyobb. A leghosszabb. Minden bizonnyal a leglátogatottabb és a legnagyobb bevételt hozó lesz. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság sok-sok leget szolgáltat majd, s mégis, a szemlélőben megjelenik a kétely: tényleg jót tesz-e a legfontosabb válogatott futballtornának a FIFA-megalománia? Mindenesetre, ha bűnbak kell, azt könnyű lesz találni.

Utálom Gianni Infantinót.

A gondolat akkor hasított belém, amikor kinyitottam a kitölthető vb-menetrendet, és az egyik oldalát „faltól falig” beterítették a csoportmeccsek. Hetvenkettő darab csoportmeccs. Az nyolccal több, mint amennyi a teljes 2022-es vébén volt, és csak hárommal kevesebb, mint az első négy világbajnokság mérkőzéseinek száma együttvéve.

Szóval hetvenkét okom van utálni Gianni Infantinót. Bár először is negyvennyolc okom van utálni, hiszen a torna mezőnyének negyvennyolc csapatosra bővítése miatt van hetvenkét mérkőzés a csoportkörben. Hetvenkét mérkőzés kell ahhoz, hogy tizenhat csapatot – a résztvevők harmadát – kirostáljanak a mezőnyből. Ez hiányzik nekünk, meg a Jordánia–Algéria meccs hajnali ötkor.

„Mi jöhet még, Lakatlan-szigetek–Shrek mocsara hajnali háromkor?” – sóhajt fel az ember európai gőggel, aztán egyrészt rájön, hogy lesz hajnali kettőkor Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia és fél kettőkor Kongói DK–Üzbegisztán is pár nappal később, másrészt lehet, hogy a Lakatlan-szigetek nem kap vízumot a vb-re, Shrek mocsarából meg elvisz néhány figurát az idegenrendészet.

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