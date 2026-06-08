Marosi Gergely: imádom a foci-vb-t, de utálom azt, amivé Infantino tette

Utálom Gianni Infantinót.

A gondolat akkor hasított belém, amikor kinyitottam a kitölthető vb-menetrendet, és az egyik oldalát „faltól falig” beterítették a csoportmeccsek. Hetvenkettő darab csoportmeccs. Az nyolccal több, mint amennyi a teljes 2022-es vébén volt, és csak hárommal kevesebb, mint az első négy világbajnokság mérkőzéseinek száma együttvéve.

Szóval hetvenkét okom van utálni Gianni Infantinót. Bár először is negyvennyolc okom van utálni, hiszen a torna mezőnyének negyvennyolc csapatosra bővítése miatt van hetvenkét mérkőzés a csoportkörben. Hetvenkét mérkőzés kell ahhoz, hogy tizenhat csapatot – a résztvevők harmadát – kirostáljanak a mezőnyből. Ez hiányzik nekünk, meg a Jordánia–Algéria meccs hajnali ötkor.

„Mi jöhet még, Lakatlan-szigetek–Shrek mocsara hajnali háromkor?” – sóhajt fel az ember európai gőggel, aztán egyrészt rájön, hogy lesz hajnali kettőkor Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia és fél kettőkor Kongói DK–Üzbegisztán is pár nappal később, másrészt lehet, hogy a Lakatlan-szigetek nem kap vízumot a vb-re, Shrek mocsarából meg elvisz néhány figurát az idegenrendészet.