Könnyed ujjgyakorlattal kezdte az Eb-t a férfi pólóválogatott

A két csapat a felkészülés alatt két találkozót is vívott egymással: Párizsban Nagy Ádám utolsó másodpercben szerzett góljával mentette ötméteresekre a mérkőzést a magyar csapat, amely végül nyert is, a trebinjei tornán viszont már remek játékkal, fölényes, 20-7-es sikert aratott.

A Belgrade Arénában inkább utóbbi mérkőzés forgatókönyve valósult meg, az első néhány percben mindkét együttes sok hibával játszott, de a magyarok nyugodtak meg hamarabb, s elsőként Vigvári Vince, majd Manhercz lőtt gólt gyors lefordulásból. Csoma magabiztos védésekkel mutatkozott be, s bár az első magyar fór kimaradt, Manhercz akcióból lőtt a francia kapus feje fölött a hálóba. A franciák ötméteresből iratkoztak fel az eredményjelzőre, de Fekete fórból gyorsan visszaállította a különbséget (4-1), írta tudósításában az MTI.

Félidőben ötgólos különbség

A második felvonás elején Manhercz harcolt ki ötméterest, Vigvári Vince pedig értékesítette a büntetőt, a másik oldalon Guerin lőtt nehéz szögből szép gólt. Manhercz a következő támadásból újra akcióból talált be, a rivális kettős előnyből volt eredményes, Fekete pedig ismét egyenlő létszámnál szerzett gólt.

Jansik tanítani való labdaszerzése után Vismeg indult meg, és egyedül be is fejezte az akciót, a franciák horvát szövetségi kapitánya, Vjekoslav Kobescak pedig időt kért. A rivális hosszú idő után akciógólt szerzett, de így tett Nagy Ákos is, akinek óriási lövése a felső lécről pattant a képzeletbeli gólvonal mögé.

A franciákat legjobbjuk, Thomas Vernoux tartotta némiképpen meccsben, a nagyszünetben azonban így is öt gól volt a különbség, Nagy Ákos megúszásból szerzett találatát követően (10-5).

Már három negyed után eldőlt

Csoma-védéssel, majd Varga-góllal indult a harmadik negyed, ami után két kivédekezett fór és egy labdaszerzés után ismét utóbbi talált be. Ebben a játékrészben védekezésben nyújtott kiemelkedő teljesítményt a magyar válogatott, amelynek köszönhetően gyakorlatilag eldöntötte az összecsapást (12-5).

A záró nyolc percből közel három perc lepörgött, a kapitány egy emberelőny megjátszása előtt időt kért, a fórból ötméteres lett, Vigvári Vendel pedig magabiztos ítélet-végrehajtónak bizonyult. A magyarok a nagy különbségű vezetés ellenére is kőkeményen védekeztek, egy újabb elszalasztott francia fór után pedig Manhercz már a negyedik gólját szerezte lefordulásból.

A majdnem két teljes negyednyi gólcsendet Vernoux távolról törte meg, kozmetikázva ezzel egy kicsit az eredményt. A túloldalon Vigvári Vince fejezett be egy kissé nehézkesen megjáratott fórt, a végére pedig magyar részről maradt még egy újabb remek emberhátrányos védekezés is (15-7).

Varga Zsolt együttese hétfőn Montenegró ellen folytatja szereplését, és ha győz, akkor gyakorlatilag biztosan az A csoport első helyezettjeként jut tovább, mivel szerdán a négyes leggyengébbje, Málta ellen ugrik medencébe

Férfi Európa-bajnokság, A csoport, 1. forduló Magyarország – Franciaország 15-7 (4-1, 6-4, 2-0, 3-2)

gól: Manhercz 4, Vigvári Vince 3, Fekete 2, Nagy Ákos 2, Varga, Vismeg 1, Vigvári Vendel 1, illetve Vernoux 5, Guerin 1, Bouet 1