Elek Gábor csapatán is átrobogott az ETO

A címvédő Győr tíz mérkőzés után is százszázalékos a női kézilabda NB I-ben, miután első 2026-os találkozóján 30-20-ra nyert saját közönsége előtt az Esztergom ellen.

Feladat lesz nekünk, hogy egyrészt visszaérjünk, másrészt minél kevesebb lehetőséget hagyni nekik, hogy fussanak. Nem esélyesként érkezünk, mert a világ egyik csapata sem érkezik esélyesként Győrbe. De részcéljaink azért kell, hogy legyenek

– mondta a meccs előtt Elek Gábor, az esztergomiak vezetőedzője, aki abban bízik, hogy csapata rendben fel tud készülni a dániai túrájára, a hétvégén ugyanis az NFH vendége lesz az Európa Ligában.

A Bajnokok Ligájában is címvédő ETO a tizedik percre 7-2-re távolodott el az NB I legutóbbi bronzérmesétől Hatadou Sako védéseire alapozva, az első félidő hajrájában pedig már nyolc találat is volt a különbség (16-8). Tízgólosra a 37. percben hízott a hazai fór (21-11), ekkora volt a különbség a végső dudaszónál is.

Sako 12, az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi kilenc védéssel, a szezon végén távozó Kristina Jörgensen, a mezőny legeredményesebbjeként, hat góllal járult csapata sikeréhez. Az Esztergom kapujában a válogatott Bukovszky Anna 11 kísérletet hárított.

Az egész idényben százszázalékos Győr sikerével pontszámban beérte a szintén hibátlan Debrecent,

és két pont az előnye a Ferencváros előtt. Az Esztergomnak vereségével már hét pont a lemaradása az éllovas kettős és öt az FTC mögött.

Női kézilabda NB I Győri Audi ETO KC-MOL Esztergom 30-20 (16-9)