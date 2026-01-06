izlandsportkézilabdaférfi kézilabda-eb 2026
Sérülés az Eb-riválisnál: az egész tornát kihagyja az átlövő

Kristjan Kristjansson (balra) és Ymir Gislason a 2023-as világbajnokságon.
Adam IHSE / TT NEWS AGENCY / AFP
admin Futó Csaba
2026. 01. 06. 16:19
Adam IHSE / TT NEWS AGENCY / AFP

Nem játszik a dán, norvég és svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon Kristján Örn Kristjánsson, a magyarokkal azonos csoportban szereplő izlandi válogatott jobbátlövője, jelentette be hazája szövetsége.

Ugyan a 28 éves kézis október óta a klubjában sem játszott sérülés miatt, azonban minden esély megvolt arra, hogy a tornára felépül. A Skanderborg közlése szerint a sérülés túlterhelésre vezethető vissza, de eleinte azt hitték, nem súlyos a helyzet.

Tekintettel arra, hogy az Európa-bajnokság nagy igénybevételt jelent, a kockázatot túl nagynak ítélték. A visszatérése a pályára így inkább tavasszal lehet esedékes. Az izlandi játékos a héten további vizsgálatokon vesz részt, hogy rehabilitációja optimális legyen

– írja a handball-world.news.

Kristjánsson korábban már szerepelt két világbajnokságon is Izlanddal (2021-ben és 2023-ban), míg Európa-bajnokságon egyszer, 2022-ben. Izland sorrendben Olaszországgal, Lengyelországgal és Magyarországgal játszik az Eb csoportkörében.

