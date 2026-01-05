Két év után távozik Győrből a dán légiós

A Győri Audi ETO KC a honlapján jelentette be, hogy Kristina Jörgensen a nyáron távozik a klubtól.

A dán irányító két idény után köszön el, mivel a szerződése a nyáron lejár, és a Győr nem hívja le a plusz egy éves opciós jogot.

Kristina személyében kiváló játékosról, példamutató sportolóról és nagyszerű emberről van szó, azonban az egyeztetések során olyan jövőbeli elképzelések körvonalazódtak, amelyek alapján az tűnt a legjobb megoldásnak, ha Kristina más csapatban bontogathatja tovább szárnyait.

Köszönjük a klubért tett erőfeszítéseit, és sok sikert kívánunk további pályafutásához, de addig is az idény hátralévő részében közösen küzdünk a céljaink eléréséért” – nyilatkozta Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Jörgensen úgy fogalmazott, szeretne mindenkinek köszönetet mondani, mert

a legnagyszerűbb élményekben volt részem az ETO-nál, és életre szóló barátságokat kötöttem.

Azt is kiemelte, az idényből hátralévő hónapokban azon lesz, hogy felejthetetlenné tegyék ezt az időszakot.

A korábban a Viborgban és a Metzben játszó, 27 éves Jörgensen Eb-ezüstérmesnek (2022, 2024), valamint olimpiai (2024) és vb-bronzérmesnek (2021, 2023) mondhatja magát a dán válogatottal.