„Ha nem is én voltam a legjobb kezű balszélső, de hatvan percen keresztül küzdöttem, hajtottam” – Kirsner Erika 50 éves

A Vác női kézilabdacsapatának jelenlegi elnöke nagyon büszke arra, hogy bár elsőre visszautasította az FTC ajánlatát, kapott még egy lehetőséget.

„Németh Andrástól azóta mindig megkapom, hogy rajtam kívül nem volt akadt más játékos, akit kétszer hívott volna a Fradiba” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

A Fradiban olyan sztárok közé került, mint Kökény Beatrix és Pádár Ildikó, és ugyan volt benne félsz, sikerült beilleszkednie.

Értékelték, hogy ha nem is én voltam a legjobb kezű balszélső, de hatvan percen keresztül küzdöttem, hajtottam. Ez nekik szerintem fontosabb volt, mintha lett volna egy csodakezem

– mondta.

Klubszinten háromszor nyert bajnoki címet, kétszer Magyar-kupát, a legbüszkébb mégis arra, hogy a 2006-os EHF-kupa sikernél kulcsszerepet vállalt.

„A Podravka elleni finálé idegenbeli visszavágóján nyolc lehetőségből nyolcszor találtam be, a meccs első és a mindent eldöntő utolsó gólját is én szereztem” – mesélte.

2007-ben azért távozott a Hypóhoz, mert az utolsó Fradi-idényében úgy lettek bajnokok, hogy egy éven keresztül fizetést sem kaptak. Ausztriában aztán Németh Andrással és Tóth Tímeával simán hozták három szezon alatt a három duplázást.

2010-ben tért haza Vácra, ahol marketinggel kezdett foglalkozni, onnan lépett feljebb egészen az elnöki pozícióig.

Bár nyert Európa-bajnokságot 2000-ben, és ott volt a 2003-as világbajnoki ezüstérmes válogatottban, fáj neki, hogy nem lehetett ott a sydney-i olimpián, ahol végül Mocsai Lajos szövetségi kapitány Lőwy Dóra mellett döntött.

„Azonban visszagondolva mindennek megvan a maga oka, hogy mi miért történt. Lehet, hogy most nem lennék Vácon klubvezető vagy nem dolgoznék a szövetségben, ha akkor ott vagyok Ausztráliában. Maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, boldog vagyok, hogy ilyen életem van, két gyönyörű gyerekem és szerető férjem.”