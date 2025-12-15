„A kultúraépítésnek az a lényege, hogy állandóan kertészkedjünk, most kell gyomot irtani bőven” – mondta a hokiválogatott edzője három vereség után

A magyar férfi jégkorong-válogatott 5-2-re kikapott Lengyelországtól a budapesti Sárközy Tamás Emléktorna vasárnapi zárómérkőzésén.

Ezzel egyszersmind az is eldőlt, hogy mindegyik meccsét elveszítette a tornán a magyar csapat. Érthető módon nem sikerességről beszélt Majoross Gergely szövetségi kapitány, de némileg fenyegetően megjegyezte, változtatni kell a csapaton.

„Összességében csalódást keltő az, amit mi ebben a három napban jégre vittünk. Hogy ennek mi az oka és hogyan lehet orvosolni, az más kérdés, de azt gondolom, annál erősebb kultúránk van, minthogy így játsszunk bármikor is hazai közönség előtt. Azért döntöttünk amellett, hogy ilyen keretet hívjunk össze, hogy válaszokat kapjunk bizonyos kérdésekre – kaptunk válaszokat bőven, sajnos elég sok nemlegeset, ami rossz pozícióba hozza azokat az embereket, akik csalódást okoznak. A válogatottnak viszont az a lényege, hogy ide csak a legjobbak jöhetnek, akiknek a hozzáállása és az intenzitása megfelel a nemzetközi jégkorong igényeinek

Ez a torna leginkább arra jó, hogy tudjuk, merre ne menjünk és mi az, ami nem elfogadható. A kultúraépítésnek az a lényege, hogy állandóan kertészkedjünk, de úgy gondolom, most kell gyomot irtani bőven

– nyilatkozta az M4 Sportnak szövetségi kapitány.

Arról is kérdezték Majorosst, mennyire szükséges kudarcélményeket is szerezni, hogy megfelelő irányba haladjon a válogatott, de az edző szerint nem ezen múlik egy csapat sikeressége. Ugyanakkor csalódott a tornát illetően, mert „kiderült, mire vagyunk ilyen összeállításban képesek, ez pedig számomra csalódást keltő”. A tornát egyébként a lengyelek nyerték nyolc ponttal.