Kézi-vb: elvesztette az eszméletét, hordágyon vitték le a játékost

24.hu
2025. 12. 01. 03:59
Kína után Tunéziát is legyőzte a lengyel női kézilabda-válogatott, így a keddi, franciák elleni csoportdöntőtől függetlenül már biztosan ott lesz a középdöntőben, és legalább két pontot visz is magával a folytatásra.

A tunéziaiak ellen 29-26-ra megnyert vasárnapi mérkőzésen azonban történt egy incidens, amely izgalomra adott okot. A mérkőzés hajrájában a román HC Zalau csapatában légióskodó 34 éves tunéziai beállós, Mouna Jlezi összecsapott Natalia Pankowskával, majd a földre zuhanva fájdalmasan felüvöltött.

A helyzet azonban gyorsan eszkalálódott, ugyanis a szerencsétlenül járt kézilabdázó előbb levegőért kapkodott, majd elvesztette az eszméletét, így több orvos rohant a pályára, hogy segítsenek rajta.

Az ápolás után hordágyon vitték le a pályáról, akkor már úgy tűnt, hogy visszanyerte az eszméletét.

Súlyosnak tűnt a nyaksérülése, de most már jól van

nyilatkozta a dán Tv2-nek Walid Ouji, a tunéziaiak sajtóreferense.

Miközben Jlezit a pályán kezelték, a játékvezetők visszanézték videón az esetet és Pankowskának felmutatták a piros lapot.

