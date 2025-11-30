A legnagyobb pofára esést egy varázslatos győzelem követte a kézivébén

Pedig ilyen előjelek után nem tűnt esélyesnek a spanyol csapat, noha a korábbi győri edző, Ambros Martín azt nyilatkozta , hogy tudja, min kell korrigálni és mit kell kijavítani, hogy ismét ütőképes legyen az együttese.
Nos, ez sikerült is, mert Montenegró ellen az utóbbi évek egyik legjobb teljesítményét nyújtották a spanyolok, akik már a félidőben 15-11-re vezettek, és ugyan a rivális egyszer két gólra még visszakapaszkodott, végig kézben tartották a mérkőzést.
A 31-26-os győzelem azt jelentette, hogy a körbeverés miatt csoportgyőztesként, igaz, csupán két ponttal bejutottak a középdöntőbe, ahol Szerbia, Izland és a házigazda Németország lesz a következő három ellenfél.
A C csoportban Németország végzett az élen, a társházigazda válogatott százszázalékos teljesítménnyel zárt, a ferencvárosi Emily Vogel három góllal járult hozzá a szerbek 31-20-as legyőzéséhez. A balkáni együttesben a ferencvárosi Dragana Cvijic mind az öt lövéséből betalált, a debreceni Jovana Jovovic háromszor, míg a fehérvári Emilija Lazic kétszer volt eredményes.
Kézilabda, női vb
2. forduló, F csoport
Franciaország – Kína 47-21 (26-12)
Lengyelország – Tunézia 29-26 (13-13)
Az állás: 1. (és továbbjutott) Franciaország 4 pont (90-39), 2. (és továbbjutott) Lengyelország 4 (65-46), 3. Tunézia 0 (44-72), 4. Kína 0 (41-83)
E csoport:
Ausztria – Argentína 27-23 (12-12)
Hollandia – Egyiptom 37-15 (18-10)
Az állás: 1. (és továbbjutott) Hollandia 4 pont (69-40), 2. (és továbbjutott) Ausztria 4 (56-43), 3. Argentína 0 (48-59), 4. Egyiptom 0 (35-66)
3. (utolsó) forduló, C csoport:
Németország – Szerbia 31-20 (17-10)
Izland – Uruguay 33-19 (17-7)
A csoport végeredménye: 1. Németország 6 pont, 2. Szerbia 4, 3. Izland 2, 4. Uruguay 0.
D csoport (Trier):
Spanyolország – Montenegró 31-26 (15-11)
Feröer-szigetek – Paraguay 36-25 (16-13)
A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Montenegró 4, 3. Feröer-szigetek 4, 4. Paraguay 0.
Minden csoport első három helyezettje jut a középdöntőbe.