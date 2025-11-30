A legnagyobb pofára esést egy varázslatos győzelem követte a kézivébén

Pedig ilyen előjelek után nem tűnt esélyesnek a spanyol csapat, noha a korábbi győri edző, Ambros Martín azt nyilatkozta , hogy tudja, min kell korrigálni és mit kell kijavítani, hogy ismét ütőképes legyen az együttese.

Nos, ez sikerült is, mert Montenegró ellen az utóbbi évek egyik legjobb teljesítményét nyújtották a spanyolok, akik már a félidőben 15-11-re vezettek, és ugyan a rivális egyszer két gólra még visszakapaszkodott, végig kézben tartották a mérkőzést.

A 31-26-os győzelem azt jelentette, hogy a körbeverés miatt csoportgyőztesként, igaz, csupán két ponttal bejutottak a középdöntőbe, ahol Szerbia, Izland és a házigazda Németország lesz a következő három ellenfél.

A C csoportban Németország végzett az élen, a társházigazda válogatott százszázalékos teljesítménnyel zárt, a ferencvárosi Emily Vogel három góllal járult hozzá a szerbek 31-20-as legyőzéséhez. A balkáni együttesben a ferencvárosi Dragana Cvijic mind az öt lövéséből betalált, a debreceni Jovana Jovovic háromszor, míg a fehérvári Emilija Lazic kétszer volt eredményes.