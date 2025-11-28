Az újonc feröeri csapat óriási skalpot szerzett a kézivébén

A szerb válogatott középdöntőbe jutott, a spanyol csapat viszont meglepetésre kikapott az újonc Feröer-szigetektől a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság csoportkörének pénteki játéknapján.
A szerb együttesben a Ferencvárost erősítő Dragana Cvijic hatszor, a debreceni Jovana Jovovic kétszer talált be az Izland ellen 27-26-ra megnyert találkozón, amellyel csapatuk biztosította helyét a középdöntőben. Az Alba Fehérvár játékosa, Emilija Lazic nem volt eredményes.
A spanyolok, akiket a korábban Győrben és a magyar válogatott élén is dolgozó Ambros Martín irányít, végig kiélezett összecsapáson 27-25-re kikaptak a története második világbajnoki mérkőzését játszó feröeri együttestől.
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott a szerb és a spanyol együttest is legyőzte a vb előtti, norvégiai felkészülési tornán: a balkáni csapatot 29-25-re, az ibériaiakat pedig 37-28-ra. A társházigazda hollandok Argentína ellen kezdték meg a szereplésüket Rotterdamban és a papírformának megfelelően magabiztosan, 32-25-re győztek.
A hollandok győri különítményéből Kelly Dulfer öt, Dione Housheer négy, míg Bo van Wetering egy gólig jutott, a ferencvárosi Angela Malestein négyszer vette be a dél-amerikai rivális kapuját.
A címvédő francia válogatott 43-18-ra nyert a tunéziai csapat ellen.
Suzanne Wajoka tízszer vette be a tunéziai kaput. A Győr kapusa, Hatadou Sako négy lövést védett, a Debrecent erősítő Alicia Toublanc háromszor, míg a már magyar állampolgársággal is rendelkező, esztergomi Emma Jacques egyszer volt eredményes. A ferencvárosi Orlane Kanor nem volt keretben.
Eredmények, csoportkör:
1. forduló:
E csoport (Rotterdam):
Hollandia – Argentína 32-25 (16-11)
Ausztria-Egyiptom 29-20 (14-12)
F csoport (‘s-Hertogenbosch):
Lengyelország – Kína 36-20 (15-12)
Franciaország – Tunézia 43-18 (21-12)
2. forduló:
C csoport (Stuttgart):
Szerbia – Izland 27-26 (19-13)
Németország – Uruguay 38-12 (15-7)
Az állás: 1. (és továbbjutott) Németország 4 pont (70-37), 2. (és továbbjutott) Szerbia 4 (58-45), 3. Izland 0 (51-59), 4. Uruguay 0 (31-69)
D csoport (Trier):
Feröer-szigetek – Spanyolország 27-25 (11-14)
Montenegró-Paraguay 34-25 (19-13)
Az állás: 1. (és továbbjutott) Montenegró 4 pont, 2. Feröer-szigetek 2, 3. Spanyolország 2, 4. Paraguay 0