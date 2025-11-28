Az újonc feröeri csapat óriási skalpot szerzett a kézivébén

A szerb válogatott középdöntőbe jutott, a spanyol csapat viszont meglepetésre kikapott az újonc Feröer-szigetektől a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság csoportkörének pénteki játéknapján.

A szerb együttesben a Ferencvárost erősítő Dragana Cvijic hatszor, a debreceni Jovana Jovovic kétszer talált be az Izland ellen 27-26-ra megnyert találkozón, amellyel csapatuk biztosította helyét a középdöntőben. Az Alba Fehérvár játékosa, Emilija Lazic nem volt eredményes.

A spanyolok, akiket a korábban Győrben és a magyar válogatott élén is dolgozó Ambros Martín irányít, végig kiélezett összecsapáson 27-25-re kikaptak a története második világbajnoki mérkőzését játszó feröeri együttestől.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott a szerb és a spanyol együttest is legyőzte a vb előtti, norvégiai felkészülési tornán: a balkáni csapatot 29-25-re, az ibériaiakat pedig 37-28-ra. A társházigazda hollandok Argentína ellen kezdték meg a szereplésüket Rotterdamban és a papírformának megfelelően magabiztosan, 32-25-re győztek.

A hollandok győri különítményéből Kelly Dulfer öt, Dione Housheer négy, míg Bo van Wetering egy gólig jutott, a ferencvárosi Angela Malestein négyszer vette be a dél-amerikai rivális kapuját.

A címvédő francia válogatott 43-18-ra nyert a tunéziai csapat ellen.

Suzanne Wajoka tízszer vette be a tunéziai kaput. A Győr kapusa, Hatadou Sako négy lövést védett, a Debrecent erősítő Alicia Toublanc háromszor, míg a már magyar állampolgársággal is rendelkező, esztergomi Emma Jacques egyszer volt eredményes. A ferencvárosi Orlane Kanor nem volt keretben.