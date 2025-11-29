sportautósportralisebastien loeb
Sporttörténelmi vb-cím raliban

2025. 11. 29. 13:20
A francia Sébastien Ogier pályafutása során kilencedik alkalommal nyerte meg a rali-világbajnokságot, miután harmadik helyen végzett a szezonzáró szaúdi viadalon, ezzel az összetettben megelőzte az eddig éllovas brit Elfyn Evanst.

A Toyota 41 éves pilótája sikerének értékét növeli, hogy a 14-ből három vb-futamon rajthoz sem állt a szezonban. Ogier hárompontos hátránnyal érkezett a zárófordulóra, amelyen – a sorozat honlapja alapján – szinte minden pilótának meggyűlt a baja a defektekkel.

A hétvégéből végül a vb-aspiránsok közül így is Ogier jött ki legjobban, aki 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 és 2021 után ért fel ismét a csúcsra. Evans végül hatodik lett, így összetettben négy ponttal szorult francia vetélytársa mögé.

Ogier sikere sporttörténelmi, mert ezzel beérte az örökranglista élén álló honfitársát, a szintén kilencszeres vb-győztes Sébastien Loeböt.

A szezonzáró viadalt a Hyundaijal versenyző belga Thierry Neuville nyerte márkatársa, a francia Adrien Fourmaux előtt.

A Rali-vb pontverseny végeredménye:

1. Sébastien Ogier (navigátor: Vincent Landais) 293 pont,

2. Elfyn Evans (Martin Scott) 289,

3. Kalle Rovanperä (Jonne Halttunen) 256

