Pénz beszél: az angol foci felfalja Európát

Ez egy tendencia, amiben az angol ligára koncentrálódik a költés, és ez nem véletlenül alakult így. Nem egy hamarosan kipukkanó lufit látunk, nem egyszeri alkalom a rekord sem, a továbbiakban is nagy összegben tudnak majd leigazolni játékosokat az angol klubok

– mondta Havran Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának docense a 24.hu-nak.

Augusztus 31-gyel bezárólag a Premier League csapatai már bőven hárommilliárd euró fölötti összeget költöttek a kereteik megerősítésére, aztán jött a transzferpiac szeptember 1-jei zárása, amikor még olyan üzletek születtek, mint a svéd válogatott támadó, Alexander Isak Liverpoolba igazolása brit rekordot jelentő 145 millió euróért. Az angol élvonalbeli klubok végül több mint három és félmilliárdos kiadással zárták 2025 nyarát, ami brutális rekorddöntés: 700 millió euróval ugrották meg a korábbi, 2023 nyarán felállított csúcsot – amit szintén a Premier League állított fel.

Csak hogy érzékeltessük: a öt topliga transzferdíjainak 53 százaléka az angolokhoz köthető, vagyis többet költöttek, mint az olaszok, a németek, a spanyolok és a franciák együttvéve.

A legnagyobb költekező a többi közt Kerkez Milost és Pécsi Ármint is leigazoló Liverpool volt (hogy miből tudott rekordösszeget eltapsolni a klub a nyáron, arról itt írtunk), de a top10-es listán nyolc angol csapat is szerepel, az újonc Sunderland például mélyebben a zsebébe tudott nyúlni, mint bárki Olaszországban, Spanyolországban vagy Franciaországban.

A Premier League-klubok már a kétezres években is az élen álltak a költések tekintetében, de nem volt tetemes az előnyük a többiekkel szemben. Ám – ahogy arra a Statgalamb Facebook-oldal egy szemléltető ábrával felhívta a figyelmet – 2012-től, mióta az európai szövetség (UEFA) bevezette a pénzügyi fair playt (FFP), fokozatosan nyílt az olló, a Covid utáni időszakot követően pedig állva hagyta a riválisokat a Premier League, a többieket sokkal jobban megrendítették a világjárvány hatásai.

„Nem tudni mennyire pontosak a transzferdíjak, többnyire mégiscsak becslésekről van szó. Ahogy azt sem látjuk, hogy