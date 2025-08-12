Armand Duplantis Budapesten döntötte meg a világcsúcsát

Budapesten döntött világcsúcsot a rúdugrás egyeduralkodója, Armand Duplantis.

A kétszeres olimpiai és világbajnok svéd atléta ezúttal 629 centire javította saját csúcsát a Nemzeti Atlétikai Központban zajló Gyulai István Memorialon. Az ellenfelek közül Emmanuil Karalisz bírta legtovább a versengést, de 611 centinél kettőt rontott, majd nem is próbálkozott 616-on sem. Ezzel már eldőlt Duplantis első helye, de nem érte be ennyivel, beállíttatta a világcsúcsot jelentő magasságot és másodikra meg is ugrotta, ezzel egy centit növelt saját rekordján.

A verseny magyar atlétája, Böndör Márton három sikeres ugrás után az 572 centit már nem tudta megugrani, így hetedik helyen zárt.