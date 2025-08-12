sportatlétikagyulai memorialgyulai istván memorial
Sport

Armand Duplantis Budapesten döntötte meg a világcsúcsát

Vasvári Tamás / MTI
24.hu
2025. 08. 12. 19:22
Vasvári Tamás / MTI

Budapesten döntött világcsúcsot a rúdugrás egyeduralkodója, Armand Duplantis.

A kétszeres olimpiai és világbajnok svéd atléta ezúttal 629 centire javította saját csúcsát a Nemzeti Atlétikai Központban zajló Gyulai István Memorialon. Az ellenfelek közül Emmanuil Karalisz bírta legtovább a versengést, de 611 centinél kettőt rontott, majd nem is próbálkozott 616-on sem. Ezzel már eldőlt Duplantis első helye, de nem érte be ennyivel, beállíttatta a világcsúcsot jelentő magasságot és másodikra meg is ugrotta, ezzel egy centit növelt saját rekordján.

A verseny magyar atlétája, Böndör Márton három sikeres ugrás után az 572 centit már nem tudta megugrani, így hetedik helyen zárt.

Kapcsolódó
Halász Bence egyéni csúcsot döntött hazai közönség előtt
Egyre közelebb van Annus Adrián országos rekordja.

Ajánlott videó

Van nála fontosabb láncszem, de támadásban pótolhatatlan fegyver – miért akarja annyira a 23 éves csatáróriást a Bayern?

Friss

Népszerű

Összes
"Fix, hogy nem igaz. Hacsak nem egy súlyos idiótával nézünk szembe" - Mondta Bayer Zsolt az apáról, aki leírta, hogy vajúdás közben szerelő ment be a szobába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik