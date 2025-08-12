Halász Bence egyéni csúcsot döntött hazai közönség előtt

Halász Bence fantasztikus, 83 méter feletti dobással megnyerte a férfi kalapácsvetést kedden, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon.

Az olimpiai ezüstérmes versenyző parádés formában versenyzet az elmúlt hetekben, egyéni csúcsát 81,94 méterre javította, ám ezzel együtt sem lehetett egyértelmű esélyesnek nevezni, mivel mellette még négy olyan dobó szerepelt, aki 81 méter feletti egyéni rekorddal rendelkezik, ráadásul közöttük ott volt az aktuális olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg is.

A versenyt a kanadai kezdte a legjobban, rögtön 80 méter fölé jutott, míg Halász egy biztonságinak nevezhető, 77,80 méteres dobással nyitott, de folyamatosan javult. A magyar atléta előbb 80,06-ra, majd 80,95-re dobta a kalapácsot. A legnagyobb javulást az ötödik kör hozta, mert Katzberg három centivel az élre állt, de Halász 83,18 méterrel válaszolt.

Ezzel nem csupán egyéni rekordját dobta túl több mint egy méterrel, hanem Pawel Fajdek 83,12-es versenycsúcsát is, illetve egy méterre megközelítette Annus Adrián országos rekordját (84,19).

A zárókörben Katzberg nem tudott javítani, Halász Bence formáját és klasszisát pedig mutatja, hogy képes volt 81,90-es dobással búcsúzni.