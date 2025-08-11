Őrült meccset döntöttek el a magyar kézilegendák fiai, vb-negyeddöntős a magyar ifiválogatott

Gulyás István szövetségi edző csapata eddig is fantasztikusan játszott, a csoportkörben 121 gólt szerzett (Marokkót 45-20-ra, Koszovót 37-28-ra, Svájcot 39-29-re győzte le), ami harmadik legjobb támadóteljesítménynek számított a spanyolok és a norvégok mögött.

A középdöntő első fordulójában Ausztria következett, amely abban bízott, hogy története során először eljut egy ifivébén a negyeddöntőbe. Így is kezdett a csapat, az első tíz percben 6-3-as előnyre tett szert, még a 24. percben is 14-12-re vezetett, azonban a magyarok egy 4-0-s szériával a félidőre 14-12-re fordítottak. A szünet után állandósulni látszott az egy-kétgólos előny, ám a félidő derekén hullámvölgybe került együttesünk, így negyedórával a meccs vége előtt, 26-24-es osztrák vezetésnél Gulyás Istvánnak időt kellett kérnie.

Bár Ausztria néhány alkalommal még fordítani tudott, de az utolsó négy és fél perc a magyaroké volt: 31-32 után már nem kapott gólt a válogatott, kettőt azonban szerzett.

Előbb Eklemovic Márkó – a korábbi klasszis irányító, Eklemovic Nikola fia – egyenlített, majd egy másodperccel a dudaszó előtt Fazekas Máté (a korábbi kapus, Fazekas Nándor fia, illetve a Plockban játszó Fazekas Gergő öccse) bombagóllal eldöntötte a csatát (33-32).

A mérkőzés legeredményesebb játékosa, Eklemovic 10, Fazekas 9 gólig jutott.

Az már biztos, hogy a magyar és a svéd csapat is negyeddöntős, a felek kedden egymás között döntik el a középdöntő-csoport elsőségét.

Az U19-es korosztályban a magyarok eddigi legjobb vb-eredménye a 2019-es ötödik hely.