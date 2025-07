A Magyar Úszó Szövetség vizsgálóbizottságot állít fel Széchy Tamás ügye miatt

Vizsgálóbizottság felállításáról döntött a Magyar Úszó Szövetség.

A MÚSZ elnöksége Wladár Sándor elnök előterjesztését támogatva úgy határozott, hogy néhai Széchy Tamás volt úszóedző sportolókkal szemben tanúsított magatartásának utólagos kivizsgálására eseti vizsgálóbizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: dr. Papp Gábor, mint a bizottság elnöke, valamint dr. Tausz Katalin, Danks Emese, Tornyossy Mónika és dr. Ugrin Tamás.

Széchy Élet-Mű-Örökség címen írt, és májusban megjelent könyve hatására a korábbi válogatott úszó, Batházi Tamás közösségi oldalán pedofil ragadozónak nevezte, aki embereket, sorsokat tett tönkre, ezért elfogadhatatlan, hogy példaképként állítják be a könyvvel. A dagadó botrányhoz később Hosszú Katinka is hozzászólt, elmondása szerint tanulmányozta az áldozatok történeteit, tragédiájukat, és egyeztetett szakpszichológussal is ezekről, végül együttérzését fejezte ki.