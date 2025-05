Úgy szétlőtték az amerikaiak a kapunkat, hogy Vay Ádám fejéről kétszer is lerepült a sisak

Az Amerikai Egyesült Államok 6-0-ra legyőzte a magyar válogatottat a jégkorong-világbajnokság második csoportmeccsén.

Talán meglepte az amerikai csapatot is, hogy a torkuknak estek a magyarok, de nem sikerült begyötörni a korongot a kapuba. A mieink lehetőségei után sajnos az USA szerzett vezetést, Frank Nazar tette bele bravúrosan a botját Conor Garland lövésébe. Két perccel később Nazar került főszerepbe újra, rafináltan visszaemelte a korongot a kapu mögül, Vay Ádám és Tornyai Gábor kettőséről valahogy becsorgott a korong.

Sokat kivett az első harmad tempója a magyarokból, a második játékrészt ugyan újra helyzettek kezdték, után a 20. percben keveredtek csak újra Jeremy Swayman kapuja elé. Az amerikaiak apránként egyértelműen felénk kerekedtek, rendkívül gyorsan járatták a korongot, időnként látványos cselekkel és passzokkal is kitűntek. A védekezésünk fegyelmezett és kemény volt, de így is Cutter Gauthier növelte az előnyt.

Ebben a harmadban 19 lövést kapott Vay, hősiesen állta a sarat, pedig kétszer is akkorát kapott a fejére, hogy a sisak is lerepült. Mindezek ellenére pozitív összképpel várhattuk az utolsó harmadot, de rémálom lett a kezdésből. A védekezésünk leromlott, Gauthier azonnal gólt ütött, majd egy villámgyors támadás végén Garland is betalált, pedig még két perc se telt el a játékrészből. Elképesztő fokozatra kapcsolt az USA, teljesen beszorultunk a saját harmadunkba, közben pedig háromszor is vasat ütött az ellenfél.

A kegyelemdöfést Logan Cooley vitte be egy tökéletesen végigjátszott támadás után. Ebben a játékrészben már érezhetően elfogyott a magyar csapat ereje, ráadásul még jobban felgyorította játékát az amerikai együttes. Vay 39 lövésből 33-t tudott védeni, nehéz dolga volt a mérkőzésen végig. Keseregni nincs ok, de idő sem sok, a következő mérkőzést kedd este 20:20-tól játssza a válogatott Kazahsztán ellen.