Két motoros meghalt egy versenyen bekövetkezett tömegbalesetben

Két motoros vesztette életét, amikor tömegbaleset történt egy angliai versenyen.

A brit Supersport Championship Oulton Parkban rendezett harmadik futamán az első körben következett be a tragédiával végződő baleset: az első kanyart követő kigyorsításnál az egyik motoros elesett, és a mögötte érkezők közül többen szintén nagyot buktak.

A BBC azt írja, a láncreakció-szerű balesetben összesen tizenegy motoros volt érintett, és ketten közülük olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a gyors orvosi segítség ellenére nem tudták megmenteni az életüket. A 21 éves Owen Jenner végzetes fejsérülést szenvedett, míg a 29 éves Shane Richardson halálát mellkasi sérülés okozta.

This sport can be so cruel 💔

Shane Richardson and Owen Jenner have tragically lost their lives today at Oulton Park following an incident in the Supersport race

May they rest in peace

Thoughts are with their loved ones pic.twitter.com/pe8owUoN60

— Everything Moto Racing (@everythingmrace) May 5, 2025