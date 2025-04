A Ferencváros hokicsapata a Fehérvárhoz hasonlóan az osztrák ligában folytatja

Az FTC-Telekom jelentkezését elfogadta az ICEHL, amelyben a Hydro Fehérvár AV19 után második magyar csapatként szerepel majd.

Az elmúlt hetekben ötlépcsős csatlakozási folyamat részeként az osztrák szövetség és a liga képviselői elvégezték a szakosztály átvilágítását, amelyet követően megadták a tagjelölti státuszt a Ferencvárosnak. A csatlakozás utolsó lépcsőfokaként az osztrák bázisú bajnokság jelenlegi mezőnyét alkotó tizenkét együttes is megszavazta a kérelmet, így aztán a 2025/26-os szezontól kezdve a Fradi is ICEHL-ben szerepel.

Csatlakozásunkból a magyar hoki csak profitálhat, a nemzetközi figyelem is jobban ránk irányul. Emellett az utánpótlásunkat is előrébb lendítheti, hogy már nem csak a Fehérvárnál lesz arra lehetőség, hogy a fiatal játékosok egy ICEHL-csapatba verekedjék be magukat