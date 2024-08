Biztos az újabb magyar érem, döntőbe jutott a taekwondós Márton Viviana

A 18 éves Márton Viviana bejutott az olimpiai döntőbe és már biztosan érmes a női taekwondósok 67 kilogrammos mezőnyében, miután pénteken legyőzte a belga Sarah Chaarit.

Bármi is lesz a vége, ez a valaha volt legjobb taekwondós szereplés az olimpiákon.

Márton élete első olimpiáján szerepel, az első fordulóban pedig a nála magasabban rangsorolt elefántcsontpartival, Ruth Gbagbival meccselt, aki ellen megnyerte az első menetet, majd elveszítette a másodikat, végül egy szoros harmadik felvonásban biztosította be a továbbjutást. A negyeddöntőben az amerikai Kristina Teachout következett, aki ellen egy rendkívül vagány és látványos, sok pontot érő akciót hozó összecsapáson harcolta ki a négy közé jutást, valamint azt, hogy érmekért csatázhat.

Az első helyen kiemelt, jóval magasabb Chaari volt az ellenfele az elődöntőben, a belga egy testrúgással indított, Mártont pedig meg is intették, így gyorsan ellépett 3-0-ra, de a magyar taekwondós egy ütéssel, majd egy fejrúgással fordított. Ha szűken is, de elvitte az első menetet, márpedig két nyert felvonásig tartanak a mérkőzések. A második menetben bevitt egy test-, majd egy fejrúgást is, egyből jelezte a közönségnek, hogy most kell igazán szurkolni neki. Viviana a folytatásban is ment előre, az sem szegte a kedvét, hogy bekapott egy testrúgást. Megintették, amire egy újabb fejrúgás, fordított ugyan a belga, de 11-10-re Márton Viviana nyert, döntőbe jutott!

Mindig jóban vagyok a közönséggel, és látszik, hogy szeretnek engem, ez nagyon motivál. Csináltam most is a munkát, ez megtetszett neki. A végén feljött az ellenfél, de láttam, hogy alulról kell rúgni, hogy megfordítsam. Határozottan odarúgtam, felment, megnyertem szerencsére. A koncentráció döntött a javamra, sokat dolgoztunk ezen, nem hibáztam

– mondta a történelmet író Márton Viviana, aki úgy készül az esti döntőre, hogy egy gyúró átgyúrja a lábát, majd ha úgy érzi, szüksége van egy kis alvásra, akkor ledől. Az első mérkőzése utáni többórás szünetben már szundított egyet a nap során.

A döntőt 21.19-kor rendezik.

Márton Viviana és ikertestvére, Luana magyar szülők gyermekeként már Tenerifén születtek, jelenleg Madridban élnek és finn edzővel, Suvi Mikkonennel készülnek.. Luana 2023-ban, Bakuban világbajnoki címet nyert Magyarországnak, majd ezüstöt az Európa Játékokon. Utóbbi után úgy nyilatkozott, „olimpiai bajnok leszek, csak szólok”, ám végül nem sikerült kvótát szereznie – az ikrek különböző súlycsoportban versenyeznek, hogy ne vegyék el egymás elől a lehetőséget. Márton Luana is elutazott Párizsba és segíti testvére felkészülését.

A taekwondo 1988-ban, Szöulban bemutatósportként mutatkozott be az olimpián, érmekért pedig a 2000-es játékok óta küzdenek a sportolók, azóta pedig állandó sportágként szerepel a programban. A sportág hazája, Dél-Korea szerepelt eddig a legjobban az olimpián, 24 érme majdnem kétszer annyi, mint amit az örökös éremtábla második helyezettje, Kína fel tud mutatni (14).

Az eddigi legjobb magyar eredmény Salim Omar Gergelyé volt, aki Tokióban az ötödik helyen végzett. Salim idén kiesett a negyeddöntőben és nem került vigaszágra, a magyar csapat harmadik tagja, Józsa Levente az első mérkőzésén szenvedett vereséget.

A péntek egy érmes nap Párizsban:

Rasovszky Kristóf arany-, Betlehem Dávid bronzérmet nyert a nyíltvízi úszóknál,

arany-, bronzérmet nyert a nyíltvízi úszóknál, Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra , valamint Nádas Bence és Tótka Sándor ezüstöt,

és , valamint és ezüstöt, Pupp Noémi és Fojt Sára pedig bronzot nyert a kajakosoknál.